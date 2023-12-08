«Автотор» запустил производство китайского кроссовера Kaiyi Х7

Tекст: Валентина Григоренко

Kaiyi Х7 является одним из самых крупных пассажирских автомобилей, которые выпускают на автомобилестроительном заводе в Калининграде. Отмечается, что колесная база кроссовера составляет 2800 мм, а длина новой модели – 4710 мм, ширина – 1964 мм, высота – 1705 мм, передает «Интерфакс».

Кроссоверы выпускаются в двух модификациях: с турбированными двигателями объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. и объемом два литра мощностью 238 л.с. Автомобили оснащаются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Потребляемое топливо – Аи-92.

На первоначальном этапе промышленное производство продукции Kaiyi на заводе «Автотор» осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.

Калининградский «Автотор» выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября прошлого года. В настоящее время «Автотор» собирает, легковые и коммерческие автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Foton и JMC.

В сентябре «Автотор» совместно с китайским производителем грузовиков Foton начал выпуск мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электродвигателями под Калининградом.

До этого холдинг начал производство автомобилей китайского бренда JMC на заводе в Калининграде.