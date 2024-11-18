СМИ: В России решили увеличить штрафы за нарушение ПДД

«Ведомости»: Штрафы за ПДД в России могут вырасти с 2025 года

Tекст: Вера Басилая

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в России могут вырасти с 1 января 2025 года. Это произойдет в рамках предложенных поправок к Кодексу об административных правонарушениях, пишет газета «Ведомости».

Штраф за нарушение использования ремней безопасности увеличат с 1 до 1,5 тыс. рублей, а за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу управления – с 30 до 45 тыс. рублей. Размер штрафов за превышение скорости изменится с 500-5 тыс. рублей на 750-7,5 тыс. рублей.

Также будет изменен размер штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – с 500-5 тыс. рублей до 750-7,5 тыс. рублей. За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличится с 2,5-5 тыс. до 3,7-7,5 тыс. рублей, среднего – с 10-20 тыс. до 15-30 тыс. рублей.

Изменятся условия досрочной оплаты штрафа. В случае нарушения ПДД автовладелец сможет платить 75% штрафа в течение 30 дней вместо 50% в течение 20 дней, как сейчас. Проект предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.

Ранее МВД предлагало запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать водительское удостоверение.

Также были разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и усиливают ответственность за более серьезные проступки.