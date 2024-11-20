Госдума одобрила оформление ДТП через «Госуслуги»

Госдума приняла законопроект об оформлении ДТП на «Госуслугах» с ОСАГО

Tекст: Денис Тельманов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит оформлять дорожно-транспортные происшествия через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС. Новый закон направлен на усовершенствование взаимодействия между автовладельцами и страховыми компаниями, особенно в случаях оформления ДТП по европротоколу.



Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Законопроект предполагает интеграцию цифрового сервиса «Госуслуги.Авто» с федеральной государственной информационной системой ЕСИА, что позволит упрощенно оформлять ДТП без участия дорожной полиции при наличии полиса ОСАГО.

Также новый закон призван стимулировать страховщиков к активному участию в реализации проекта «Европротокол онлайн». Это, в свою очередь, поможет минимизировать количество ошибок и ускорить процесс получения выплат пострадавшими в ДТП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство поддержало законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тыс. рублей в случае разногласий у водителей, что более чем вдвое превышает текущий лимит в 100 тыс. рублей.

Также разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за мелкие нарушения ПДД и ужесточают ответственность за серьезные проступки.



В то же время ФСБ совместно с другими силовыми ведомствами выявила преступную группу, похищавшую средства страховых компаний через фиктивные ДТП на Северном Кавказе и юге России.

