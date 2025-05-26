ФСБ весной выявила более 170 подпольных оружейников

Tекст: Мария Иванова

Свыше 170 подпольных оружейников были задержаны весной в 58 регионах России в рамках совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии, передает ТАСС.

В ЦОС ФСБ подчеркнули: «Пресечена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов».

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержаны 172 человека, причастных к незаконному обороту средств поражения, восстановлению боевых свойств гражданского оружия в подпольных мастерских и его сбыту.

В марте-апреле этого года у нелегальных оружейников изъяли 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В числе изъятого – пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, были обнаружены более 136 кг взрывчатых веществ, такие как аммонал, гексоген, пластит, тротил и порох, а также гранаты, запалы и свыше 56 тыс. патронов различных калибров.

В спецслужбе добавили, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году суды в России вынесли первые приговоры подпольным оружейникам после ужесточения наказания, осудив двух жителей Свердловской области на 15 и 11 лет лишения свободы.

Между тем Росгвардия объявила амнистию для граждан, которые сдают оружие для спецоперации, если нарушения не повлекли негативных последствий.

Сотрудники МВД изъяли более 180 тыс. боеприпасов в приграничных с Украиной областях в рамках усиленных досмотровых мероприятий за время спецоперации.