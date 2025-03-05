С начала СВО МВД изъяло 180 тыс. боеприпасов в приграничных регионах

  • Новость часаЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной
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    Макрона обуяли ядерные амбиции США
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    Политолог: Стармера и Макрона в компании Зеленского не пустят на порог Белого дома
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    Захарова: По итогам встреч России и США наметились определенные развязки
    Минтруд предупредил о нехватке педагогов в будущем
    На Украине предложили ставить подростков на воинский учет с 14 лет
    Суд приговорил британского наемника ВСУ за преступления в Курской области
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    35 комментариев
    5 марта 2025, 14:32 • Новости дня

    С начала СВО МВД изъяло 180 тыс. боеприпасов в приграничных регионах

    С начала СВО в Курской, Брянской и Белгородской областях изъято 180 тыс. боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники МВД изъяли более 180 тыс. боеприпасов в приграничных с Украиной областях в рамках усиленных досмотровых мероприятий за время спецоперации.

    Министерство внутренних дел России за время проведения специальной военной операции на Украине изъяло более 180 тыс. боеприпасов и других устройств в Курской, Брянской и Белгородской областях. Глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил об этом в ходе коллегии МВД, передает ТАСС.

    По словам Колокольцева, в условиях продолжающейся специальной военной операции министерство активно осуществляет меры по обеспечению особых правовых режимов. «В частности, усилены досмотровые мероприятия, в результате которых проверено около 3 млн граждан и почти 2,5 млн транспортных средств», – отметил он.

    Кроме изъятия боеприпасов, в рамках специальных мероприятий также проверяются транспортные средства и граждане, пересекающие границу в данных регионах. Уточняется, что данные меры направлены на поддержание безопасности и предупреждение незаконного перемещения взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суды в России вынесли первые приговоры подпольным оружейникам после ужесточения наказания, осудив двух жителей Свердловской области на 15 и 11 лет лишения свободы. В жилом доме в подмосковной Лобне обнаружили арсенал боеприпасов, включающий снаряды, мины, гранаты и патроны. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность передачи на нужды спецоперации на Украине изъятого и конфискованного оружия, сообщил глава группы Андрей Турчак.

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    5 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    Взрывы нанесли ущерб критической инфраструктуре под Одессой

    Под Одессой зафиксировали повреждения критической инфраструктуры после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критическая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена после ночных взрывов, о которых сообщили украинские СМИ.

    Критическая инфраструктура в Одесской области была повреждена после серии взрывов, сообщает РИА «Новости». Министерство внутренних дел Украины подтвердило эту информацию. В сообщениях украинских СМИ указывается, что взрывы произошли ночью как в самой Одессе, так и в Ильичевске, который после переименования называется Черноморск.

    Согласно официальному заявлению, в результате инцидента в Одесской области зафиксированы масштабные разрушения. Это повлекло за собой значительные повреждения критических объектов инфраструктуры. Министерство не уточняет, какие конкретно объекты пострадали, и не предоставляет информацию о возможных жертвах или пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе зафиксировали повреждения инфраструктуры после взрывов, что привело к повреждению объекта энергетики, а также в городе частично пропал свет и остановили работу котельные.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    5 марта 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных

    Военный эксперт Кашин: Ограничение США на передачу Британией ВСУ разведданных изменит динамику боевых действий

    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных
    @ ZUMA/Global Look Pres

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. Такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Вашингтон запретил Британии передавать ВСУ американские разведданные.

    «Издание Daily Mail, сообщившее о запрете, довольно ненадежный источник. Известны случаи, когда таблоид выдавал непроверенную информацию разного характера. Тем не менее, если исходить из того, что газета опубликовала правду об ограничении делиться американскими разведданными с Украиной, то это требует особого внимания», – отметил военный эксперт Василий Кашин.

    Он напомнил, что ранее западные СМИ рассказывали о разведывательном сотрудничестве между Вашингтоном и Киевом. Так, в материале The New York Times говорилось о наличии на украинской территории центров, где работают в том числе специалисты из США. «В задачи подобных структур входила обработка сведений, обмен данными, проведение совместных операций, среди которых – планирование применения ударных беспилотников вглубь России», – детализировал собеседник.

    Американские советники присутствуют также в СБУ и, вероятно, в военной разведке Украины, добавил эксперт. «Соединенные Штаты не только передают информацию Киеву, но и используют страну для ведения разведки в отношении России. Вашингтон пользуется родственными связями между украинцами и россиянами, а также наличием в бывшей советской республике многочисленных кадров со знанием русского языка и культуры», – рассуждает Кашин.

    «Полностью остановить такое сотрудничество представляется сложным процессом. Однако Америка, судя по всему, начала перекрывать наиболее чувствительные и важные каналы обмена данными, а также запрещать своим младшим союзникам без специфического разрешения делиться сведениями с украинским руководством. Это касается в том числе и Британии, которая сотрудничает с Киевом через центр правительственной связи», – допускает аналитик.

    По его мнению, логичным в этой связи было бы решение Штатов запретить Европе поставлять ВСУ оружие американского производства. «Но шаги в этом направлении пока не предприняты», – заметил собеседник. Впрочем, потенциальное ограничение по разведданным может стать критичным для Киева и иметь серьезные последствия, продолжил Кашин.

    Так, по его оценкам, ударом для киевского руководства станет, если США перестанут делиться с ними данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. «Это приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов», – считает эксперт.

    Он объясняет: противник на основе американской информации о расположении российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов прокладывает достаточно сложные маршруты для беспилотников. «Без подобной помощи со стороны союзников ВСУ фактически ослепнут. Спутник – это главный источник информации для Киева», – акцентировал аналитик.

    Кашин напомнил, что американские космические системы ведут наблюдение за аэродромами базирования стратегической авиации России. Также осуществляется радиоэлектронная разведка и патрулирование вдоль границ РФ. «Все это играет важную роль в оценке ситуации. Без информирования со стороны США или той же Британии противник начнет пропускать российские удары», – пояснил спикер.

    Кроме того, под ограничения Штатов могут попасть передача данных киберразведки, считает специалист. «Американцы проводят крупные кибероперации в отношении России. Они, бывает, крадут документы, различную информацию. Затем эти сведения широко используются в планировании операций», – детализировал он. Наконец Киев, вероятно, лишится информации от американских агентурных источников, которыми не смогут делиться Британия и другие партнеры.

    Так или иначе, разведданные имеют огромное значение для боевых действий. Благодаря этому противник видит сосредоточение российских сил в том или ином районе, бьет вглубь России и своевременно реагирует на атаки со стороны ВС РФ. Лишившись таких возможностей, ВСУ столкнутся с серьезными последствиями. В результате заметно изменится динамика боевых действий», – резюмировал Кашин.

    Ранее стало известно, что Вашингтон запретил Лондону делиться американскими разведданными с Украиной. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма.

    По информации издания, соответствующий приказ получили центр правительственной связи Британии (Government Communications Headquarters, GCHQ) и британские разведывательные агентства. Как пишет DM, американские разведанные, которые передавали службы королевства, называются Rel UKR – сокращение от Releasable to Ukraine («Подлежит разглашению Украине»).

    Отмечается, что США «будут жестко контролировать распространение своих разведданных на Украине». Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве.

    Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Условием для возобновления станет демонстрация приверженности миру со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

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    4 марта 2025, 22:28 • Новости дня
    Дуда оценил тактику Трампа в приостановке поставок оружия Киеву

    Президент Польши назвал решение Трампа о приостановке поставок оружия Киеву тактическим ходом

    Tекст: Максим Попов

    Президент Польши Анджей Дуда считает, что решение Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву является частью переговорной тактики по урегулированию конфликта.

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки оружия Киеву является элементом его переговорной тактики, сообщает ТАСС. Дуда высказал свое мнение на пресс-конференции для польских СМИ в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

    Глава польского государства отметил, что спокойно воспринимает ситуацию и уверен в скором возвращении украинской стороны за стол переговоров с Белым домом. «Я считаю, что это элемент переговорной тактики Трампа», – заявил Дуда, добавив, что будущие переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны увенчаться прочным миром.

    Польский лидер вновь подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивого мира в регионе. Он выразил надежду на успешное проведение будущих переговоров, которые, по его мнению, станут ключевым шагом к урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.

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    5 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Привольное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отметим, что Привольное расположено рядом с Бурлацким западнее Великой Новоселки. Бурлацкое было освобождено 1 марта.

    Кроме того, подразделения «Востока» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии около Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого в ДНР, Январского в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 175 военнослужащих, танк, бронемашина и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и польскую Krab.

    В то же время на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины у Лобановки, Казачьей Лопани, Ветеринарного и Волчанска в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 40 военнослужащих, машину пехоты, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ в районах Купянска, Подвысокого в Харьковской области, Нового, Шандриголово в ДНР, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, шесть пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станция РЭБ «Анклав-Н» и три склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Плещеевклой, Шевченко, Дылеевкой, Крымским, Северском, Александрополем, Миньковкой и Константиновкой в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Новопавловки, Красноармейска, Зверево, Котлино, Успеновки, Удачного, Елизаветовки, Петровского, Димитрова, Миролюбовки, Алексеевки, Зеленого и Срибного в ДНР.

    Противник потерял до 600 военнослужащих, пять машин пехоты, включая четыре Bradley, бронетранспортер М113 и три американские бронемашины MaxxPro, подытожили в оборонном ведомстве.

    В начале марта российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР. До этого российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области. Всего же за прошедшую неделю были освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях.

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    4 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС. Данный закон, ратифицирующий соглашение, был ранее принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

    Как указывается, данный договор заключается в рамках Союзного государства и предусматривает совместные меры по обеспечению безопасности обоих государств. Он нацелен на укрепление сотрудничества в сфере обороны и защиту от внешних угроз.

    Эти меры направлены на координацию действий по обеспечению военной безопасности и создание соответствующих условий для совместного реагирования на потенциальные угрозы. Ратификация договора подчеркивает намерение обеих стран усиливать взаимодействие в вопросах обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающего совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.

    Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации договора с Россией, который предусматривает размещение российских военных объектов в стране для обеспечения безопасности.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.

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    5 марта 2025, 03:06 • Новости дня
    Рогов: В Киеве готовят план раздора между США, Россией и Китаем

    В офисе Зеленского создали план по разрыву отношений США, России и Китая

    Tекст: Максим Попов

    Офис Зеленского приступил к созданию плана, целью которого является посеять разногласия между Россией, США и Китаем, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, стратегия Зеленского направлена на создание напряженности и разногласий среди крупнейших мировых держав, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что Зеленский и его команда сегодня напоминают «стаю нацистских крыс», загнанных в угол, которые пытаются искусать всех вокруг. Он также добавил, что Зеленский уже начал искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность выполнять указания Пекина. Однако, по словам Рогова, такие попытки выглядят смешно, учитывая, что Китай всегда придерживался взвешенной позиции и не действовал против интересов России.

    За разработку плана отвечает глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Рогов выразил сомнения в успешности этой инициативы, напоминая о недовольстве Китая после ситуации с заводом «Мотор Сич», когда китайские инвесторы потеряли несколько миллиардов долларов.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    4 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Кнайсль: Переговоры Путина и Трампа пройдут без участия Украины

    Кнайсль: Трамп и Путин обсудят урегулирование на Украине без приглашения Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Карин Кнайсль, переговоры между Путиным и Трампом пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Как передает ТАСС, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут обсуждать урегулирование на Украине без участия Киева.

    Кнайсль отметила, что наследный принц Саудовской Аравии предлагал включить Украину в переговоры, однако Вашингтон и Москва предпочли двусторонний формат.

    Кнайсль считает, что следующий этап – это саммит между Трампом и Путиным, который нужно тщательно подготовить, чтобы избежать ошибок и не потратить время напрасно. Экс-министр подчеркнула, что переговоры направлены на перезапуск отношений между США и Россией на всех уровнях.

    В последние недели контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов, включая украинский конфликт. Встречи представителей двух стран проходили в Эр-Рияде и Стамбуле, где обсуждались вопросы работы посольств и назначение послов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    5 марта 2025, 00:46 • Новости дня
    Зеленский поручил выяснить статус военной помощи США

    Зеленский поручил Умерову запросить статус военной помощи США

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам и министру обороны Рустему Умерову связаться с США для получения официальной информации о приостановке военной помощи и подчеркнул важность партнерских отношений с Вашингтоном.

    Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову и украинским дипломатам связаться с американскими коллегами, чтобы получить официальную информацию о статусе военной помощи, передает РИА «Новости». Это решение принято на фоне сообщений о том, что помощь от США приостановлена,

    «Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию», – заявил президент Украины.

    Зеленский подчеркнул, что для Киева важны партнерские отношения с Америкой, чтобы достигнуть реального окончания войны. Он выразил благодарность США за оказанную помощь, но добавил, что Украина и Америка заслуживают взаимоуважительного диалога и четких позиций. Он также выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме вместо запланированных переговоров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.

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    4 марта 2025, 16:57 • Новости дня
    Рогов: ВСУ укрупнят бригады из-за потерь

    ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь солдат на фронте

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов заявил о начале укрупнения бригад ВСУ в связи с большими потерями среди солдат, что создает проблемы с оперативной заменой бойцов.

    Как передает РИА «Новости», Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали укрупнять бригады из-за невозможности оперативно заменить потери среди солдат на фронте. Он отметил, что режим Владимира Зеленского скрывает правду о реальных потерях. По словам Рогова, новые солдаты, прибывающие на фронт, сразу же вовлекаются в атаки с низкими шансами на выживание.

    Рогов также указал на реорганизацию 126-й отдельной бригады территориальной обороны из Одессы, которая будет переведена в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны. Темпы потерь в ВСУ ускорились, но, по его словам, Зеленский пока не проявляет заинтересованности в поиске мира.

    «Темпы потерь в рядах ВСУ ускорились, но Зеленский по-прежнему ни о каком мире слышать не хочет», – добавил Рогов, подчеркивая, что репрессивная машина не успевает поставлять новых солдат на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения нанесли значительные потери украинским вооруженным силам на различных направлениях, уничтожив более 1,4 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

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    5 марта 2025, 02:35 • Новости дня
    Отставной генерал ВСУ назвал Украину «страной-наркоманом»

    Кривонос заявил о зависимости Украины от иностранных поставок вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Сергей Кривонос выразил мнение, что Украина стала зависимой от иностранных поставок, особенно из США, из-за недовыполненного «домашнего задания» по производству оружия.

    Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Украина в информационном пространстве приобрела образ страны-наркомана, зависимого от иностранных поставок, передает ТАСС.

    Кривонос отметил, что за последние три года Украина не наладила производство определенных видов оружия и боеприпасов, несмотря на необходимость. «Мы стали в информационном пространстве наркоманами, которые зависят от множества вещей. Да, определенные вещи, которые непосредственно для нас важны, – это американская продукция, и она нам нужна», – сказал он в эфире украинского YouTube-канала.

    Кривонос также упомянул перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, произошедшую 28 февраля в Белом доме. Он подчеркнул, что поддержка украинского президента на Украине может прекратиться, если показатели работы систем ПВО упадут. Эксперт акцентировал, что политическая поддержка зависит от реальных успехов в оборонной сфере Украины.

    Ранее Кривонос рассказал, что Минобороны Украины приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

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    5 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    СМИ: Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием России Западу

    InfoBRICS: Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием России Западу

    Tекст: Александра Юдина

    Россия нанесла удар по украинскому полигону с иностранными инструкторами, что стало предупреждением для Запада о недопустимости присутствия НАТО на Украине, пишет аналитик Драго Боснич на портале InfoBRICS.

    По его словам, недавний удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области, где находились иностранные инструкторы, является мрачным посланием от России в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия неоднократно предупреждала о недопустимости присутствия натовских военных на Украине.

    Боснич подчеркнул, что такие удары служат напоминанием западным лидерам о невозможности безнаказанного использования российской территории для своих целей.

    Эксперт также обратился к западным военным, находящимся на Украине, с призывом как можно скорее покинуть страну.

    В заключение Боснич выразил обеспокоенность тем, что Запад продолжает игнорировать предупреждения Москвы, что может привести к дальнейшей эскалации.

    Напомним, 1 марта ударом «Искандера» по полигону в Днепропетровской области были уничтожены бойцы ВСУ и иностранные инструкторы. Позже сообщалось, что украинское командование пыталось скрыть информацию о гибели боевиков, погибших в результате удара «Искандера» по полигону в Днепропетровской области.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части из-за удара российским ракетным комплексом «Искандер-М», унесшего жизни до 150 украинских солдат.

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    5 марта 2025, 00:18 • Новости дня
    Би-би-си: Индия склоняется к покупке истребителей Су-57 вместо F-35

    Аналитики предположили покупку Индией Су-57 из-за проблем с локализацией F-35

    Tекст: Максим Попов

    Индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35 из-за трудностей с организацией локального производства и интеграцией в военные системы.

    Как сообщает Би-би-си, Индия рассматривает возможность отказа от покупки истребителей F-35 в пользу российских Су-57 из-за сложностей с организацией локального производства и интеграцией американских самолетов в боевые порядки индийской армии. Аналитики считают, что даже недавние заявления Дональда Трампа о возможности поставок F-35 для Индии не решат эти проблемы.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Стивена Брайена, индийское правительство сталкивается с проблемами высокой стоимости F-35, сложного обслуживания и эксплуатационных вызовов. Брайен отметил, что Индии предстоит принять решение, готовы ли они инвестировать значительные средства в F-35, зная о более выгодном предложении от России.

    Российская сторона предоставляет более привлекательные условия, включая передачу технологий производства, что может оказаться решающим фактором для Индии. В условиях, когда Пентагон не соглашается на требования Нарендры Моди о совместном производстве элементов F-35 в Индии, предложение России выглядит более перспективным, говорится в публикации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении США увеличить поставки вооружений в Индию на «многие миллиарды», включая планируемые поставки истребителей F-35. До это посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что истребитель Су-57Э демонстрирует превосходство над американским F-35 на международном авиасалоне.

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    5 марта 2025, 05:24 • Новости дня
    Жители курского села более полугода скрывались от ВСУ в подвалах

    Жители села Николаево-Дарьино прятались в подвалах с августа прошлого года

    Tекст: Максим Попов

    Жители села Николаево-Дарьино прятались от атак ВСУ в подвалах с младенцем на руках, выкармливая его.

    Как передает РИА «Новости», жители курского села Николаево-Дарьино были вынуждены более полугода скрываться от атак ВСУ в подвалах. Местная жительница рассказала, что с 6 августа по 5 февраля она и ее соседи прятались в подвалах из-за обстрелов украинскими боевиками.

    В декабре супруг женщины был убит ВСУ, когда пытался набрать воду в доме. Украинские военные разбомбили несколько укрытий, оставив людей без еды и воды. В одном из подвалов, где укрывались семь человек, включая младенца, не оставалось никаких продуктов.

    По словам женщины, односельчанка Светлана Подхалюза, несмотря на опасность, добывала еду из своего подвала, разбомбленного ВСУ, чтобы накормить других. Иногда удавалось сварить картошку или яйцо для младенца Ромы.

    Когда в село вошли российские солдаты, они начали приносить для ребенка детское питание и сладости, облегчая жизнь укрывавшихся в подвале людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники отказались воевать в Курской области после угроз командира ВСУ. Командир ВСУ угрожал своим подчиненным расстрелом за отказ наступать на российские позиции. Пленный боец ВСУ заявил о том, что украинские командиры бросили солдат в Сумской области без поддержки и обеспечения.

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    5 марта 2025, 04:30 • Новости дня
    ВС России обнаружили слабые места в системе РЭБ противника в Запорожье

    Расчет БПЛА обнаружил уязвимости в системах РЭБ украинских сил на запорожском участке

    Tекст: Максим Попов

    Расчет БПЛА 42-й дивизии нашел слабые места в обороне украинских сил на запорожском направлении, что позволило им совершать атаки вглубь территории противника и контролировать важные маршруты снабжения.

    Как сообщили в Минобороны, расчет БПЛА 42-й дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России обнаружил уязвимости в системе РЭБ украинских боевиков в Запорожской области, передает РИА «Новости». Работа дронов привела к успешным атакам на тыловые позиции противника и контролю над участками снабжения в районе города Орехов.

    Старший расчета с позывным «Москва» отметил, что выявленные слабые места позволяют российским силам воздействовать на южные позиции ВСУ в Орехове. Он также сообщил, что украинские боевики провели крупную ротацию на одном из участков фронта, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

    «Сейчас приоритет нашей работы – обрубание логистики, уничтожение орудий и техники», – подчеркнул «Москва». Он добавил, что в данный момент ведется активная подготовка новых операторов ударных дронов, чтобы усилить операции на этом направлении.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российский БПЛА уничтожил позицию ВСУ у Орехова.

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