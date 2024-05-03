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Изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации, решили передавать на нужды СВО
Турчак: Изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации войсками нацгвардии, будет передаваться на нужды СВО
Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность передачи на нужны спецоперации на Украине изъятого и конфискованного оружия, сообщил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Речь идет об изъятом, конфискованном, а также – об оружии и боеприпасах к нему, добровольно сданных собственниками на уничтожение. То же самое будет и с оружием, сданным владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованным ими более года», – написал он в Telegram-канале.
Турчак уточнил, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано, уточнил глава группы.
Законопроект регламентирует его передачу Минобороны и Росгвардии.