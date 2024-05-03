Изъятое огнестрельное оружие, подлежащее утилизации, решили передавать на нужды СВО

Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»

Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе: Погибшим отрезали пятки, а уцелевших жестоко избивали

Tекст: Вера Басилая

Игнатьева получила убежище в 2015 году в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, напавшие на Дом профсоюзов 2 мая 2014 года радикалы выводили активистов с заднего выхода через так называемый коридор позора, где людей могли забить до смерти. При этом на все избиения и пытки «как статуи» смотрели не одесские спецподразделения милиции, передает РИА «Новости».

Активистка рассказала, что видела тело участника антимайдана 17-летнего Вадима Папуры, на похоронах выяснилось, что у него была отрезана одна ступня, хотя возле Дома профсоюзов на его теле обе ноги были целы. По ее словам, еще у одного мальчика Максима не было обеих ступней, «они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться».

Игнатьева отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов «Евромайдана», которые сами стали спасать из огня оставшихся там людей.

Она считает, что свидетели трагедии говорят о 130 до 200 убитых в тот день, а согласно официальным данным погибли 47 человек.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было акцией устрашения, разработанной тогда и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда накажут виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.