Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Сбой в работе мессенджера зафиксирован у ряда пользователей в Москве, передает ТАСС.

Отправка сообщений в чате может занимать продолжительное время.

К 10.24 мск, по данным портала Downdetector, за час поступило 90 жалоб от пользователей, а за минувшие сутки их общий объем превысил 400.

В компании «Билайн» заявили, что их сеть функционирует штатно, а возможные перебои в иностранных мессенджерах могут быть связаны с действиями регулятора. В «Мегафоне» также подчеркнули стабильную работу собственной сети и отметили, что ограничения отсутствуют. Представители МТС отказались от комментариев по поводу текущего сбоя.

В «Мегафоне» предположили, что возникшие сложности могут быть напрямую связаны с работой самого сервиса или иными внешними причинами.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов предполагал, что массовые сбои WhatsApp в России говорят о нежелании сервиса заботиться о безопасности пользователей.