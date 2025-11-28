Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве
Жители российской столицы столкнулись с проблемами при отправке сообщений в WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), при этом операторы связи заявили о штатной работе своих сетей.
Сбой в работе мессенджера зафиксирован у ряда пользователей в Москве, передает ТАСС.
Отправка сообщений в чате может занимать продолжительное время.
К 10.24 мск, по данным портала Downdetector, за час поступило 90 жалоб от пользователей, а за минувшие сутки их общий объем превысил 400.
В компании «Билайн» заявили, что их сеть функционирует штатно, а возможные перебои в иностранных мессенджерах могут быть связаны с действиями регулятора. В «Мегафоне» также подчеркнули стабильную работу собственной сети и отметили, что ограничения отсутствуют. Представители МТС отказались от комментариев по поводу текущего сбоя.
В «Мегафоне» предположили, что возникшие сложности могут быть напрямую связаны с работой самого сервиса или иными внешними причинами.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов предполагал, что массовые сбои WhatsApp в России говорят о нежелании сервиса заботиться о безопасности пользователей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ