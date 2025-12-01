Россияне сообщили о перебоях в работе мессенджера WhatsApp в нескольких регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

На сбои в функционировании мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской) в России к 13.45 по московскому времени пожаловались 2189 пользователей, передает ТАСС.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы – 28%, Новосибирской области – 15%, Петербурга – 14% и Иркутской области – 5%.

По данным портала «Сбой.РФ», перебои не приобрели массовый характер, однако затронули пользователей сразу в нескольких регионах страны. Пользователи отмечали различные трудности с отправкой сообщений и доступом к сервису.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил: «Регулярные сбои в работе американского мессенджера WhatsApp показывают, что зарубежные площадки ведут себя с российскими пользователями как хотят, а его блокировка является лишь вопросом времени». Немкин считает, что сложившаяся ситуация подчеркивает важность перехода на отечественные решения для цифрового общения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал причиной скорой блокировки WhatsApp на территории России утечку дипломатических переговоров.

Роскомнадзор заявил о возможности полной блокировки мессенджера.

Глава парламентского комитета Сергей Боярский отметил, что благодаря развитию платформы Max импортозамещение WhatsApp в стране практически завершено.