Эксперт дал оценку атакам на танкеры Virat и Kairos в Черном море

Эксперт Дандыкин: Атаки на танкеры в Черном море – бандеровский плевок в адрес Турции

Tекст: Андрей Резчиков

«За атаками на танкеры в Черном море стоит непосредственно киевский режим. Вполне вероятно, что танкер Kairos пострадал от мины, которые частенько появляются в этих водах. ВМС Украины установили сотни мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, но возможен дрейф сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

Подобные атаки могут также осуществляться с помощью симбиоза дронов в воздухе и безэкипажных катеров (БЭК) на воде. «Катера могли спустить на воду с судов во время обратных рейсов после доставки боеприпасов на Украину, но они с сами могли дойти из Одессы», – предположил собеседник.

По его мнению, атаки, скорее всего, связаны с активизацией переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. «В течение нескольких дней происходят массированные налеты беспилотников, в том числе на Таганрог. А удары по танкерам – это атака по так называемому теневому флоту. За всем этим видны интересы тех, кто вводит санкции против России, прежде всего, стран Евросоюза. Но по факту, я думаю, речь идет о британских спецслужбах, которые обосновались на украинском побережье и имеют огромный опыт диверсионной деятельности. Я напомню, что ранее были попытки подорвать «Турецкий поток», – рассуждает эксперт.

При этом у «Турции свои амбиции, она показывает себя миротворцем». «Получается, что эти атаки – неприятный момент для Турции, посмотрим, как будет реагировать президент Тайип Эрдоган», – отметил спикер.

По его словам, адекватным ответом было бы ужесточение режима судоходства, ввод конвоев или ответные удары по украинским портам. «Заваривается интересная каша под соусом того, чтобы мирный план Трампа провалился», – пояснил эксперт.

Дандыкин назвал атаки на танкеры вблизи территориальных вод Турции «бандеровским плевком» в адрес Анкары. «Турция контролирует проливы в Черном море, продает Украине боевые машины и беспилотники, строит корветы для киевского режима. Но пока британские службы будут находиться в Одессе и Очакове, покоя в Черном море не будет. Атаки на танкеры означают расширение целей с военных кораблей на гражданские суда, это чистой воды терроризм. Сейчас в Черном море происходит пиратская деятельность киевского режима», – подчеркнул Дандыкин.

То, что оба танкера шли под флагом Гамбии, независимого государства, для Украины не имеет значения. «Танкеры могли идти и под другими флагами, даже Монголии, которая не имеет военно-морского флота. ВСУ и Главное управление разведки (ГУР) Украины пускаются во все тяжкие с целью сорвать мирные переговоры и обвинить в этом Россию. Удары по Новороссийску, в том числе по танкерам и причалу КТК – это все из одной оперы, совместные действия ЕС и киевского режима», – добавил спикер.

В субботу утром танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции. Вечером в пятницу на этом же танкере возник пожар, который, как предполагается, был вызван попаданием беспилотного летательного аппарата.

Также в пятницу турецкое управление мореходства сообщало, что шедший в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. В Анкаре проверяют все версии, в том числе вероятность взрыва, атаки и случайного столкновения с морской миной.