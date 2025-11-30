По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.0 комментариев
В Госдуме заявили о завершении импортозамещения WhatsApp платформой Max
Благодаря быстрому развитию платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России практически завершена, сообщил глава парламентского комитета по информационной политике Сергей Боярский.
Боярский в Max отметил, что мессенджер WhatsApp больше не имеет перспектив для работы в России. По его мнению, завершение процесса импортозамещения WhatsApp стало возможным благодаря стремительному развитию отечественной платформы Max.
Боярский подчеркнул: «У WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток». Он также отметил, что не видит оснований продолжать поддерживать американскую Meta* и ее мессенджер, поскольку компания игнорирует требования российских законов, а также несет угрозу утечек информации.
Парламентарий добавил, что работа по импортозамещению WhatsApp фактически завершена, поэтому, по его мнению, у иностранных аналогов нет дальнейших перспектив в России. Мессенджер WhatsApp ранее не выполнил требования по взаимодействию с регуляторами и оказывает сопротивление российским законодателям.
В пятницу в Роскомнадзоре сообщили, что мессенджер WhatsApp может быть полностью заблокирован на территории России.
Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ