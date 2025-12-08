Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений на закрытых мероприятиях) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены», – сказал Пудовкин News.ru.

Он опроверг появившиеся в Сети сообщения о повышении или снижении расценок на концерты Долиной. При этом директор отказался назвать точную сумму гонорара, однако подчеркнул, что суммы в 4,5–5 млн рублей певица не получала ни на одном корпоративе. Такие суммы, добавил Пудовкин, публикуют лишь посредники из концертных агентств.

Пудовкин также рассказал, что певица сталкивается с угрозами после скандала вокруг ее жилья. По его словам, ситуация вышла за рамки разумной критики. По словам директора, на Долину посыпались проклятия, насмешки, прямые угрозы. Он признал право аудитории на недовольство, но осудил переход на личности и издевательства. Пудовкин также сообщил, что скандал подорвал здоровье артистки, вызвав серьезный стресс

Ранее Адвокат покупательницы квартиры артистки Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица извинились перед ее клиенткой только в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

Лурье решила не отзывать жалобу, несмотря на заявления Долиной о возврате денег.