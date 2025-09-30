Журналист Бьянки заявил об искажениях информации о конфликте на Украине в западной прессе

Tекст: Валерия Городецкая

Бьянки, освещавший происходящее на Украине и неоднократно посещавший Донбасс, отметил, что независимым журналистам крайне сложно бороться с доминирующими нарративами, поскольку крупнейшие СМИ Италии поддерживают проатлантическую линию и англосаксонский взгляд на происходящее, передает ТАСС.

Журналист сообщил, что попытки независимых авторов выступать на различных общественных площадках, включая университеты, часто сопровождаются протестами, а многие государственные учреждения под контролем сторонников доминирующих нарративов. «У нас огромная проблема с повествованием», – подчеркнул Бьянки.

Презентация книги Абрамса состоялась во вторник в ТАСС. Он изучал случаи распространения дезинформации, направленной на дискредитацию противников, в десяти конфликтах начиная с 1930-х годов. В числе рассматриваемых событий – войны во Вьетнаме, Корее, Ираке, Персидском заливе, а также вооруженные конфликты в Ливии и Сирии. По его наблюдению, в западных СМИ регулярно формируется образ врага как крайне жестокого субъекта. «Очень часто наблюдается одна и та же схема, когда противник изображается очень жестоким, совершающим массовые пытки или геноцид», – пояснил Абрамс, подчеркнув, что подобные нарративы служат не только для обоснования военных действий, но и введения экономических санкций.

Проблеме распространения дезинформации будет посвящен третий международный форум «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября. Ключевыми темами обсуждений станут исследования актуальных вызовов, связанных с распространением недостоверной информации, угрозы, возникающие из-за развития ИИ, борьба с кибермошенничеством и риски новых технологий для системы образования.

«Чтобы делиться с миром опытом России по борьбе с фейками, мы создали Global Fact-Checking Network. Сейчас на сайте GFCN доступны более 100 образовательных статей и видеоматериалов о проверке информации, обнаружении дипфейков и понимании манипуляций с информацией. Мы считаем, что людей нужно не разъединять, а объединять, поэтому в октябре этого года будет организован уже третий ежегодный международный форум «Диалог о фейках 3.0», – рассказал о целях мероприятия эксперт GFCN Тимофей Ви.

