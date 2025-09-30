Tекст: Валерия Городецкая

«Когда готовилась агрессия против Ирака после инцидента в Кувейте, формировался нарратив, что иракские солдаты якобы убивают младенцев. То же самое можно сказать о Колине Пауэлле в ООН, когда он говорил об оружии массового уничтожения. И то же можно сказать о тех злодеяниях, которые якобы были совершены сербами во время Югославской войны, и каким образом рисовали сербов. Таким образом, мы можем продолжить это и говорить о русофобии сегодня», – заявил Хелали, передает ТАСС.

Хелали заявил, что западные средства массовой информации во многих случаях действуют под воздействием внешних сил, включая спецслужбы и крупные корпоративные структуры. По его оценке, на редакционную политику влияют представители военно-промышленного комплекса, фармацевтические концерны и другие промышленные отрасли, которые стремятся продвигать собственные интересы через формирование выгодной информационной повестки.

По мнению эксперта, речь идет не о случайных совпадениях, а о выстроенной системе взаимодействия, где государственные институты, в первую очередь в США, играют одну из ключевых ролей. В истории зафиксированы случаи, когда спецслужбы, включая ЦРУ, через контролируемые источники направляли журналистов и помогали формировать определенные интерпретации событий.

В качестве примера он напомнил ситуацию 2003 года, когда Соединенные Штаты обвинили Ирак в наличии оружия массового поражения. Несмотря на то что специалисты ООН не обнаружили подтверждений этим заявлениям, США начали военную операцию против страны. Позже стало известно, что демонстрированная на заседании Совбеза ООН пробирка, якобы содержащая споры сибирской язвы, была лишь элементом пропагандистской кампании и не имела отношения к реальным боевым материалам.

