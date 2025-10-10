Минпросвещения установило сроки получения начального образования

Tекст: Алексей Дегтярев

Общий объем учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2 966 академических часов и более 3 305 академических часов, такой курс рассчитан на пятидневную или шестидневную учебную неделю, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что для учащихся по индивидуальным учебным планам сроки обучения могут быть меньше.

В случае трехгодичного обучения нужно равномерно распределить образовательную нагрузку в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН.

Ранее Минпросвещения рекомендовало школьникам младше 16 лет ограничить активное использование гаджетов и мобильных телефонов из-за их потенциального влияния на здоровье.

С началом учебного года в школах ввели единые нормативы недельной учебной нагрузки.