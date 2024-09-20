Психолог дала совет, что делать с отказом ребенка от еды в школе

Tекст: Татьяна Косолапова

Многие родители сталкиваются с тем, что дети с удовольствием едят дома, но отказываются от школьных обедов. Это вызывает вопросы и беспокойство, ведь полноценное питание важно для здоровья и успешной учебы. Однако существует ряд причин, почему школьная еда не всегда нравится детям.



В первую очередь родителю необходимо разобраться, по какой причине ребенок не ест еду, которую ему предоставляет школа, считает Резенова. Это необходимо делать мягко, с помощью расспросов, как бы потихонечку узнавая, в чем реальная проблема. Например, иногда дети не воспринимают школьную еду потому, что для них она новая, непривычная, отличная о домашней. Для ее восприятия может потребоваться какое-то время.

«И потом, будем объективными, в школьных столовых не всегда еда вкусная. Поэтому, проблему того, что ребенок не хочет там есть, не всегда стоит решать. То есть, если школьник здоров, бодр и весел, то, может, стоит задуматься об опущении проблемы – позволить ребенку питаться дома до и после школы, либо о том, чтобы готовить ему обеды с собой. Ведь родительская тревога не всегда обоснована, и иногда стоит прислушаться к реальному состоянию ребенка», – считает психолог.

Кроме того, бывают ситуации, когда дети не хотят есть школьную еду по каким-то не связанным с их вкусовыми предпочтениями причинам. Например, если просто не были голодными в этот день. Как правило, подобные ситуации решаются достаточно быстро. «Как таковой проблемы в том, что ребенок не ест в школе, я не вижу. Не хочет школьник есть – ради бога. Может, день не поест, два, а на третий начнет, и такие случаи бывали. На уровне школы, питания общепринятого поменять что-то вряд ли возможно. К тому же, всем детям с едой точно не угодить», – заключила Резенова.

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