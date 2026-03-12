  • Новость часаДмитриев и Уиткофф подтвердили встречу во Флориде
    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    Орбан заявил об угрозах семье со стороны украинцев
    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»
    Генпрокуратура потребовала изъять у Галицкого имущество на 8 млрд рублей
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    12 марта 2026, 03:31 • Новости дня

    США начали расследование против Китая и ЕС

    Торговый представитель США Грир начал расследование против Китая и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении Китая, Евросоюза и еще 14 стран.

    «Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах», – приводит РИА «Новости» текст заявления офиса торгпреда.

    В заявлении говорится, что в ходе расследований будет определено, являются ли действия и практики указанных стран необоснованными или дискриминационными по отношению к Соединенным Штатам, а также ограничивают ли они американскую торговлю.

    Грир подчеркнул, что список стран, попавших под расследование, включает Китай, Европейский союз, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США признал введение президентской администрацией импортных пошлин превышением полномочий. Белый дом пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.

    11 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Европейцы массово устремились в Россию за дешевым бензином

    Европейцы начали скупать дешевый бензин в Калининграде

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейцы активно приезжают в Калининградскую область за дешевым бензином, сообщили СМИ.

    Как пишет Shot, причиной стал резкий рост цен на топливо в странах Европы из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным СМИ, за последние 10 дней стоимость топлива в Европе выросла на 15–20%, передает Ura.ru.

    В сообщении отмечается: «У европейцев вновь стали популярны «бензиновые поездки» в наш регион». Иностранцы готовы проводить несколько часов на границе ради экономии.

    Сейчас литр бензина АИ-95 в Польше стоит 6,1 злотого, что эквивалентно 131 рублю, а еще 10 дней назад его цена была 123 рубля. В Германии цены еще выше – 2,1 евро, что составляет 193 рубля за литр, тогда как на заправках Калининграда бензин продается по 68 рублей за литр.

    Наибольшей популярностью у европейцев пользуются АЗС в Мамоново и Багратионовске, где находятся пункт пропуска через границу. У местных заправок выстроились длинные очереди из автомобилей с номерами Евросоюза.

    В среду в Германии было зафиксировано повышение цен на бензин и дизель выше 2 евро за литр, этот уровень преодолен впервые с 2022 года.

    Stern сообщало об очередях на заправках в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритании темпы роста стоимости бензина оказались самыми быстрыми с 2022 года. Цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр.

    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    9 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Необходимо вернуться к закупкам топлива у Москвы, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    Это необходимо для защиты от дефицита и удорожания сырья из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС

    Африканский союз решил взыскать репарации с Франции, Испании, Португалии и Британии

    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС
    @ Francis Blackwell Mayer/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Африканский союз собирается обратиться в Международный суд ООН с требованием выплатить репарации за эпоху трансатлантической работорговли.

    Страны Африканского союза планируют подать коллективный иск в Международный суд ООН против европейских государств, связанных с рабовладельческой эпохой. Сообщается, что инициатива вдохновлена примером Маврикия, который добился от Британии передачи островов Чагос после юридической кампании, передают «Вести».

    Члены Африканского союза намерены предъявить иски к Франции, Испании, Португалии и Британии, требуя выплаты репараций за последствия многовековой работорговли и колониальной политики. В публикации The Telegraph говорится, что африканские страны расценивают трансатлантическую работорговлю как преступление против человечности.

    Репарации рассматриваются как попытка устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера. Ожидается, что коллективные юридические действия могут усилить давление на бывшие метрополии по вопросу исторической ответственности за колониализм.

    Алжир принял закон, объявивший французскую колонизацию преступлением и потребовавший от Франции извинений и репараций.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение репараций за работорговлю и сосредоточиться на будущем.

    Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования африканских стран о выплате репараций.

    10 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России

    Мерц отверг идею смягчения антироссийских санкций из-за энергокризиса

    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для ослабления санкций против России, несмотря на рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    На пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине он отметил: «На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России».

    Мерц подчеркнул, что не видит противоречия между сохранением санкций и поддержкой Украины. По его словам, Германия находится на стороне Украины и готова в случае необходимости выдержать сложную экономическую ситуацию. Канцлер также отметил, что помощь Украине нельзя прерывать.

    Ранее в Германии, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и быстрого роста цен на нефть и газ, обсуждались предложения ослабить или отменить антироссийские санкции. Ряд политиков также призывали к началу диалога с Москвой по вопросам поставок энергоресурсов.

    Ранее Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания резкого роста цен на энергоносители.

    Администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный атаками США и Израиля на Иран.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    11 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    9 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Мелони попыталась неудачно оправдать удары по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в телеэфире, пытаясь объяснить причины американской военной агрессии против Ирана.

    Джорджа Мелони в беседе с ведущим телеканала Rete 4 Марио Джордано заявила, что Вашингтон атаковал Тегеран из-за краха дипломатических усилий, передает «Газета.Ru».

    Собеседник усомнился в логике политика и фактически обвинил ее в обмане аудитории.

    «То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» – задал неудобный вопрос журналист.

    Премьер попыталась оправдаться отсутствием Рима за столом переговоров. По ее словам, иранская сторона намеренно затягивала диалог с Соединенными Штатами, поэтому возможностей для достижения соглашения просто не было.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.

    Ранее Франция перенаправила единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье. Франция, Германия и Британия заявили о готовности обороняться от Ирана.

    10 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Государственного собрания (парламента) Венгрии большинством голосов поддержали резолюцию, которая призывает не финансировать Украину и не способствовать ее вступлению в Евросоюз.

    В поддержку документа высказались 142 депутата, против были 28, еще четверо воздержались, передает «Интерфакс». В тексте резолюции отмечается, что Украина не должна быть допущена в ЕС, поскольку «находится в состоянии войны, а ее вступление может привести к втягиванию ЕС в вооруженный конфликт».

    Также венгерские парламентарии указали, что принятие Украины в ЕС значительно увеличит финансовую нагрузку на бюджет союза. В резолюции содержится призыв воздержаться от направления Украине денежных средств и поставок вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался финансировать военные нужды Украины.

    9 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о переходе Евросоюза к демонстрации силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен сделать вопросы защищенности основой всей деятельности объединения ради возможности проецировать мощь, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Новая концепция безопасности Евросоюза будет нацелена на демонстрацию силы и расширение внешнего влияния, сказала фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    «Европа должна быть способна проецировать силу: сдерживать, противодействовать и увеличивать наше влияние», – заявила политик.

    Она добавила, что этот постулат ляжет в основу новой европейской стратегии безопасности.

    Руководитель ЕК отметила, что вопросы защищенности станут фундаментом любой деятельности внутри Евросоюза. Такой подход должен стать мышлением по умолчанию во всех сферах, включая оборону, промышленность, инфраструктуру и высокие технологии.

    Напомним, Евросоюз в начале года приступил к разработке новой стратегии безопасности.

    9 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.

    В своем видеообращении, которое транслировал телеканал М1, Орбан заявил: «Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Сегодня я выдвинул эту инициативу в письме председателю Еврокомиссии госпоже фон дер Ляйен», передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства подчеркнул, что Европа столкнулась с опасностью резкого роста цен на нефть и газ не только из-за конфликта на Ближнем Востоке, но и в результате прекращения Украиной транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что введенная Владимиром Зеленским нефтяная блокада представляет серьезную угрозу для Венгрии, Словакии и всего Евросоюза.

    Орбан считает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо отменить запрет на поставки российских нефти и газа, а также предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до неприемлемого уровня. Для обсуждения ситуации премьер назначил внеочередное заседание правительства.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    9 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом о перспективах главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    «Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» – задал риторический вопрос Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он сопроводил публикацию совместным фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

    Накануне глава РФПИ также иронично отметил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Москву о поставках газа, нефти и удобрений.

    Ранее Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. До этого он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны. Спецпредставитель президента спрогнозировал неизбежный рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    10 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Вице-председатель ЕК выступила против заявлений фон дер Ляйен о Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-председатель Еврокомиссии Тереса Рибера подвергла критике формулировки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по ближневосточному конфликту, подчеркнув риск сомнений в международном праве.

    Тереса Рибера, заместитель председателя Еврокомиссии, прокомментировала заявления Урсулы фон дер Ляйен о ближневосточном конфликте, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что недопустимо создавать впечатление, будто под сомнение ставится международное право или необходимость действовать вне его рамок. По словам Риберы, Европа обязана защищать международный порядок, установленный после Второй мировой войны в соответствии с Уставом ООН.

    Она подчеркнула, что противостоять агрессорам нужно, не разрушая существующие правила, а формируя широкую коалицию государств. Кроме того, Рибера назвала неудачной форму, в которой фон дер Ляйен выразила свою позицию.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европа больше не может быть «хранителем старого мирового порядка», а также призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы и не «проливать слезы» по иранскому правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос защищенности должен стать основой деятельности Евросоюза для проецирования его мощи.

    Вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо отметил, что кризис в правящей коалиции Европарламента может привести к новому вотуму недоверия к Урсуле фон дер Ляйен.

    11 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова фон дер Ляйен о закупках газа в России

    Захарова напомнила фон дер Ляйен о спасении экономики ЕС российским газом

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась по поводу слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возвращение Евросоюза к закупкам российского газа станет стратегической ошибкой.

    Захарова обратила внимание, что фон дер Ляйен назвала возврат к российскому газу стратегической ошибкой.

    «Она забыла добавить, «потому что помог Евросоюзу не уйти в пике», – написала в своем Telegram-канале Захарова.

    В конце января Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного газа с 1 января 2027 года, а также трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. При этом ограничения начнут применяться раньше: импорт СПГ по краткосрочным контрактам прекратится с 25 апреля 2026 года, а поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам завершатся до 17 июня 2026 года.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение о возобновлении импорта энергоносителей из России ослабит Евросоюз на фоне энергокризиса.

    Эксперт Игорь Юшков отметил, что Россия может перенаправить поставки сжиженного природного газа из Европы в Индию.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    9 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что цена природного газа и нефти в Европе резко увеличилась, а евро ослаб по отношению к доллару, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания глав минфинов стран еврогруппы еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.

    «Европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%. Цены на нефть выросли примерно на 40% с момента начала военных действий – темп роста оказался выше, чем в начале [конфликта] на Украине. Цены на природный газ подскочили почти на 90%, хотя и с очень низкого уровня», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, европейские акции за этот период снизились примерно на 9%, а евро ослаб по отношению к доллару на 2%.

    Граменья отметил, что до начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении роста экономики ЕС.

    «Конфликт на Ближнем Востоке временно – и я подчеркиваю, временно – ослабил эту позитивную тенденцию», – заявил он.

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника достигали максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров, согласно расчетам на базе данных лондонской биржи ICE.

    Мировые цены на нефть превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов,  может вынудить США и Израиль капитулировать. Reuters сообщило о планах США  снизить цены на нефть. Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.


    МИД связал удар по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России
    Микки Рурка выселили из дома в Лос-Анджелесе за долги по аренде

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Как США удалось быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

      Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    • Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

      Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    • Когда Пасха в 2026 году: дата православной и католической Пасхи, традиции и что нельзя делать

      Пасха – главный праздник христианского календаря, и его дата каждый год меняется. Она определяется по особым церковным правилам и зависит от лунно-солнечного календаря. В разные годы праздник может приходиться на разные дни весны, а у православных и католиков даты нередко отличаются. Рассказываем, когда будет Пасха в 2026 году, почему меняется дата праздника и какие традиции с ним связаны.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
