На МиГ-УТС внедрили уникальное распределенное управление самолетом

Замдиректора ОКБ Микояна Матвеев рассказал про новый МиГ-УТС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, разработка учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС ведется с учетом будущих требований, чтобы курсанты могли пересаживаться на истребители шестого и седьмого поколений, передает ТАСС.

Матвеев уточнил, что машина должна быть одновременно простой, надежной и максимально современной.

По словам Матвеева, основная цель – обеспечить актуальность самолета и соответствие не только сегодняшним, но и завтрашним стандартам. «Самолет должен быть простым и надежным, с одной стороны. С другой стороны, он должен быть очень современным и отвечать требованиям не столько сегодняшнего дня, сколько требованиям завтрашнего дня. Чтобы курсанты, которые на нем учились, пересаживались не только на сегодняшние [самолеты] пятого поколения, но и на комплексы шестого поколения и на любые комплексы возможного развития шестого и седьмого поколения», – заявил Матвеев.

В МиГ-УТС впервые будет реализовано распределенное управление с четырьмя взаимозаменяемыми индикаторами. Матвеев отметил, что при отказе одного индикатора управление возьмут на себя остальные, что повысит надежность и безопасность полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали первый летный образец учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС.