Тренировочный МиГ в дополнение к МиГ-35 разработан в России

В России разработали первый летный образец учебно-тренировочного МиГ-УТС, сообщил гендиректор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«Мы сделали летный образец. В ближайшее время мы его презентуем. В данный момент мы с нашими партнерами проводим маркетинговые изыскания. Мы позиционируем этот самолет как дополнение к МиГ-35. Это наше комплексное маркетинговое предложение», – пояснил Тарасенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «МиГ» вместе с Рособоронэкспортом обсуждает эту стратегию с потенциальными заказчиками.

Создание МиГ-УТС началось в конце 2017 года, тогда начались опытно-конструкторские работы по созданию этой машины, предназначенной для подготовки летного состава оперативно-тактической авиации.

В начале 2000-х корпорация «МиГ» уже участвовала в создании нового учебного самолета для ВВС России – МиГ-АТ, но работа над ним была остановлена.

Напомним, ВКС России уже получили первые два новейших истребителя МиГ-35.

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