ВКС России получили первые истребители МиГ-35

Российские ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35, еще четыре поставят до конца года, сообщил генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за два с половиной года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны России, в рамках которого два первых самолета уже переданы Воздушно-космическим силам для проведения испытаний», – сказал Тарасенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что еще четыре самолета должны быть поставлены Минобороны до конца 2019 года.

Кроме того, в корпорации «МиГ» рассчитывают на подписание нового контракта на поставку МиГ-35 с военным ведомством.

МиГ-35 – новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Заводские легких истребителей испытания МиГ-35, способных поражать воздушные, наземные и надводные цели, завершились в феврале 2018 года. В августе 2018 года на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке был подписан контракт на поставку Минобороны России первых шести МиГ-35.

Тарасенко также упомянул, что облик перспективного перехватчика на смену МиГ-31 сформируют до конца года. «Перспективный самолет будет применять новые виды авиационных средств поражения, он будет создан с применением новых технологий малозаметности, сможет перевозить необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата. Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета. Научно-исследовательские работы должны завершиться до конца года утвержденным обликом», – сказал Тарасенко.

В прошлом году Тарасенко сообщил, что компания приступила к созданию истребителя пятого поколения МиГ-41. Поставки новейших истребителей-перехватчиков МиГ-41 (Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата – ПАК ДП) в ВКС России могут начаться в середине 2020-х годов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД