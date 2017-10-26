Почему итоги боя индийского МиГ-21 и пакистанского F-16 названы сенсационными?

Взгляд
1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
Разделы

Как Илон Маск дошел до грани банкротства

Илон Маск сможет сделать шоу даже из банкротства TeslaФото: Tesla Motors/ZUMA/Global Look Press
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
Перейти а раздел…

Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Грозит ли нам северокорейский вариант интернета

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
От ситуации вокруг «суверенного интернета» отчетливо веет привычным «хватай мешки, вокзал отходит». А это означает, что в высоких кабинетах имеет место осознание отключения России от глобальной сети как высоковероятного события. Подробности...

Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 4 комментария

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вы привиты от кори?
        • Да

        • Нет

        • Не знаю

        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и США почти вдвое снизили сборы за визы
          Лукашенко заявил о понимании Путиным позиции Минска по КрымуЛавров заявил о возможном вторжении США в Венесуэлу, Кубу и НикарагуаПодросток из Германии попросил у Путина убежища в РоссииИнфекционист прокомментировала случай заражения корью привитого ребенка
          В Швеции арестован «русский шпион»«Нафтогаз» захотел получить от России 8 млрд долларовПакистан «потроллил» индийского пилота за чай «ценой в МиГ-21»Елена Малышева заявила о трудном периоде в жизни
          Эксперт убежден, что Украина останется частью общеславянского мираМоряки оценили встречу кораблей ВМФ с «Дональдом Куком» в ДарданеллахПакистанские власти освободили пилота индийских ВВСБывшая супруга депутата Госдумы призвала ограничить «нищебродам» доступ в рестораны

          Главная тема


          Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

          секретные материалы


          ФСБ задержала в Миассе сотрудника центра по разработке баллистических ракет

          «я не отстану от тебя»


          В Киеве напали на звезду «Евровидения»

          Видео

          попытка госпереворота


          Цветная революция в Венесуэле окончательно провалилась

          новый игрок


          Газпром столкнулся с новой угрозой в Европе

          детская жестокость


          Почему растет уровень агрессии среди школьников

          правила вылова рыбы


          Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

          добыча в Западной Сибири


          Россия проедает советское нефтяное наследие

          Таджики в Москве


          Наталья Холмогорова: Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

          Будем братьями


          Глеб Простаков: Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

          Жить дружно


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Не забудьте навсегда выключить телевизор

          на ваш взгляд


          Вы привиты от кори?

          Почему итоги боя индийского МиГ-21 и пакистанского F-16 названы сенсационными?

          		   1 марта 2019, 18:40
          Текст: Алексей Нечаев,
          Михаил Мошкин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Исламабад в пятницу вернул Дели сбитого ранее пилота индийских ВВС, командира авиационного звена (что соответствует нашему званию подполковника) Абхинандана Вартхамана. На родине Вартхамана ждет пышный прием, и почти нет сомнений в том, что он скоро превратится в национального героя. В Индии скоро выборы – и наверняка нынешний лидер страны Моди не раз захочет появиться на публике вместе с летчиком.

          У Вартхамана есть все необходимые качества, чтобы прослыть героем – выполняя боевой приказ, отправился в воздушное пространство противника, был сбит, ранен, подвергся избиениям в плену, но держался достойно, судя по видеокадрам. Кроме того, подполковник – сын известного на всю Индию маршала авиации Симхакутти Вартхамана (кстати, его отец считается сторонником тесного военного сотрудничества Дели и Москвы, ратовал за совместную разработку истребителя пятого поколения).

          Ну и главное, что необходимо для звания настоящего героя – индийская пресса объявила именно Вартхамана победителем воздушного поединка с вражеским F-16.

          Восторг не только рядовых индийцев, но и генералов должен был вызвать тот факт, что поединок был явно неравным. F-16 – самолеты другого поколения и технически превосходят МиГ-21, пояснил ранее газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

          «Летчик должен быть более опытным, чтобы сбить F-16 с учетом все тех средств ПВО, которые он имеет. Индийский летчик – профессионал», – сказал майор. Впрочем, он напоминает, что такое уже бывало, хоть и редко.

          «Это не первый такой случай. Если посмотреть практику наших боев в той же Сирии во времена СССР, то подобный случай произошел в заварушке, когда с двух сторон сошлось по восемь самолетов. В прицел МиГа попал «Фалькон» (F-16 Fighting Falcon – ВЗГЛЯД), и он его просто сбил ракетой», – вспоминает Красноперов.

          «Но никто не застрахован от ближнего боя, когда воюют на виражах. В таких ситуациях любой самолет может показать себя. Помню случай из истории, когда с нашей стороны три МиГа столкнулись с двумя «Фальконами». В этой заварушке все МиГи были сбиты, но одному из МиГов «Фалькон» попал в перекрестие, и он завалил его», – сказал Андрей Красноперов.

          «Надо отдать ему должное: наша «Балалайка», как мы называем МиГ-21, очень выносливый самолет и во многих странах мира он до сих пор используется, – говорит газете ВЗГЛЯД военный летчик первого класса, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор Владимир Попов. – У него хорошая локационная станция, которая дала возможность увеличить дальность обзора локатора и дальность пуска ракет класса «воздух-воздух».

          Эксперт также призвал учитывать уровень подготовки летчиков ВВС Индии, которых готовят, во многом, российские специалисты.

          «Это очень важный фактор: кто и как обучает, кто требует выполнения элементов воздушного боя, пилотажа. Одно дело – научить просто взлету и посадке. Другое дело – научить тактическим приемам и выполнению фигур высшего пилотажа», – пояснил генерал.

          Он также подчеркнул, что многое в воздушной дуэли зависит не только от мастерства, но и от везения.

          «У кого солнце за спиной – тот имеет преимущество. Если F-16 находился в момент начала боя в неудобном ракурсе относительно противника и шел с превышением скорости, то радиолокационные станции того же МиГ-21, о которых я раньше говорил, заметят его быстрее. А значит быстрее осуществляется обрамление, захват цели и пуск ракеты», – рассказал Попов.

          «Летчик пакистанских ВВС, скорее всего, эти нюансы упустил, проявил самонадеянность, думая, что у него есть преимущество в плане более новой техники по сравнению с устаревшим МиГом. Как видим, техника пилотирования оказалась важнее», – резюмировал Попов.

          Напомним, что в воздушном бою сошлись два истребителя. Легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения МиГ-21 и легкий многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16.

          Вопрос, о поколениях, впрочем, условный. Если базовый МиГ-21 был принят на вооружение аж в 1959 году, то та версия истребителя, которую используют индийцы, совершила первый полет в 1998-м. На вооружении Индии находятся самолеты модификации МиГ-21-93, разработанный корпорацией МиГ и нижегородским авиазаводом «Сокол» (по иронии судьбы, одно из названий его противника F-16 – Fighting Falcon, то есть «атакующий сокол»).

          F-16 Fighting Falcon совершил первый полет в 1974 году, и принят в эксплуатацию ВВС США в 1979-м. К середине 2010-х «атакующие соколы» различных модификаций стали самым массовым истребителем четвертого поколения – более 4 тысяч единиц стоят на вооружении 24 армий мира, в том числе, как минимум, с начала 1980-х эти самолеты использует Пакистан. Причем, речь идет о старой модификации F-16A/B. Так что, судя по всему, модернизированная версия МиГ-21 встретилась в бою с устаревшей версии F-16.

          Правда, вокруг этой победной истории с «сыном маршала» пока не развеяны все сомнения. Проблема в том, что пакистанская сторона отрицает, что вообще потеряла хоть один самолет. Что Вартхаман победил в бою с F-16, сообщает только индийская сторона, как уже писала газета ВЗГЛЯД. Правда, в качестве доказательства индийцы показали обломки ракеты AIM-120 Amraam, которой вооружены пакистанские истребители. В Дели уверяют, что одной такой ракетой был сбит МиГ-21. Но такая улика, вообще ничего не доказывает. Лучше бы Дели для убедительности показал обломки самого F-16.

          Да и вообще, если Вартхаман «победил в поединке», то почему он в итоге оказался в плену. В лучшем случае, получается боевая ничья.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............