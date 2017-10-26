Почему итоги боя индийского МиГ-21 и пакистанского F-16 названы сенсационными?

Исламабад в пятницу вернул Дели сбитого ранее пилота индийских ВВС, командира авиационного звена (что соответствует нашему званию подполковника) Абхинандана Вартхамана. На родине Вартхамана ждет пышный прием, и почти нет сомнений в том, что он скоро превратится в национального героя. В Индии скоро выборы – и наверняка нынешний лидер страны Моди не раз захочет появиться на публике вместе с летчиком.

У Вартхамана есть все необходимые качества, чтобы прослыть героем – выполняя боевой приказ, отправился в воздушное пространство противника, был сбит, ранен, подвергся избиениям в плену, но держался достойно, судя по видеокадрам. Кроме того, подполковник – сын известного на всю Индию маршала авиации Симхакутти Вартхамана (кстати, его отец считается сторонником тесного военного сотрудничества Дели и Москвы, ратовал за совместную разработку истребителя пятого поколения).

Ну и главное, что необходимо для звания настоящего героя – индийская пресса объявила именно Вартхамана победителем воздушного поединка с вражеским F-16.

Восторг не только рядовых индийцев, но и генералов должен был вызвать тот факт, что поединок был явно неравным. F-16 – самолеты другого поколения и технически превосходят МиГ-21, пояснил ранее газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

«Летчик должен быть более опытным, чтобы сбить F-16 с учетом все тех средств ПВО, которые он имеет. Индийский летчик – профессионал», – сказал майор. Впрочем, он напоминает, что такое уже бывало, хоть и редко.

«Это не первый такой случай. Если посмотреть практику наших боев в той же Сирии во времена СССР, то подобный случай произошел в заварушке, когда с двух сторон сошлось по восемь самолетов. В прицел МиГа попал «Фалькон» (F-16 Fighting Falcon – ВЗГЛЯД), и он его просто сбил ракетой», – вспоминает Красноперов.

«Но никто не застрахован от ближнего боя, когда воюют на виражах. В таких ситуациях любой самолет может показать себя. Помню случай из истории, когда с нашей стороны три МиГа столкнулись с двумя «Фальконами». В этой заварушке все МиГи были сбиты, но одному из МиГов «Фалькон» попал в перекрестие, и он завалил его», – сказал Андрей Красноперов.

«Надо отдать ему должное: наша «Балалайка», как мы называем МиГ-21, очень выносливый самолет и во многих странах мира он до сих пор используется, – говорит газете ВЗГЛЯД военный летчик первого класса, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор Владимир Попов. – У него хорошая локационная станция, которая дала возможность увеличить дальность обзора локатора и дальность пуска ракет класса «воздух-воздух».

Эксперт также призвал учитывать уровень подготовки летчиков ВВС Индии, которых готовят, во многом, российские специалисты.

«Это очень важный фактор: кто и как обучает, кто требует выполнения элементов воздушного боя, пилотажа. Одно дело – научить просто взлету и посадке. Другое дело – научить тактическим приемам и выполнению фигур высшего пилотажа», – пояснил генерал.

Он также подчеркнул, что многое в воздушной дуэли зависит не только от мастерства, но и от везения.

«У кого солнце за спиной – тот имеет преимущество. Если F-16 находился в момент начала боя в неудобном ракурсе относительно противника и шел с превышением скорости, то радиолокационные станции того же МиГ-21, о которых я раньше говорил, заметят его быстрее. А значит быстрее осуществляется обрамление, захват цели и пуск ракеты», – рассказал Попов.

«Летчик пакистанских ВВС, скорее всего, эти нюансы упустил, проявил самонадеянность, думая, что у него есть преимущество в плане более новой техники по сравнению с устаревшим МиГом. Как видим, техника пилотирования оказалась важнее», – резюмировал Попов.

Напомним, что в воздушном бою сошлись два истребителя. Легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения МиГ-21 и легкий многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16.

Вопрос, о поколениях, впрочем, условный. Если базовый МиГ-21 был принят на вооружение аж в 1959 году, то та версия истребителя, которую используют индийцы, совершила первый полет в 1998-м. На вооружении Индии находятся самолеты модификации МиГ-21-93, разработанный корпорацией МиГ и нижегородским авиазаводом «Сокол» (по иронии судьбы, одно из названий его противника F-16 – Fighting Falcon, то есть «атакующий сокол»).

F-16 Fighting Falcon совершил первый полет в 1974 году, и принят в эксплуатацию ВВС США в 1979-м. К середине 2010-х «атакующие соколы» различных модификаций стали самым массовым истребителем четвертого поколения – более 4 тысяч единиц стоят на вооружении 24 армий мира, в том числе, как минимум, с начала 1980-х эти самолеты использует Пакистан. Причем, речь идет о старой модификации F-16A/B. Так что, судя по всему, модернизированная версия МиГ-21 встретилась в бою с устаревшей версии F-16.

Правда, вокруг этой победной истории с «сыном маршала» пока не развеяны все сомнения. Проблема в том, что пакистанская сторона отрицает, что вообще потеряла хоть один самолет. Что Вартхаман победил в бою с F-16, сообщает только индийская сторона, как уже писала газета ВЗГЛЯД. Правда, в качестве доказательства индийцы показали обломки ракеты AIM-120 Amraam, которой вооружены пакистанские истребители. В Дели уверяют, что одной такой ракетой был сбит МиГ-21. Но такая улика, вообще ничего не доказывает. Лучше бы Дели для убедительности показал обломки самого F-16.

Да и вообще, если Вартхаман «победил в поединке», то почему он в итоге оказался в плену. В лучшем случае, получается боевая ничья.