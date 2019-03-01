Пакистанские власти освободили пилота индийских ВВС

Правительство Пакистана освободило пилота Военно-воздушных сил Индии, захваченного после воздушного боя.

Пакистанские власти передали индийского пилота представителям посольства Индии в Пакистане, передает ТАСС со ссылкой на индийское агентство IANS.

27 февраля Пакистан сбил самолет ВВС Индии, арестовал одного из пилотов. Индия также заявляла, что сбила самолет пакистанских ВВС.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.