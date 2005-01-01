ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане, которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.

«В ходе операции под руководством разведки в первые часы сегодняшнего дня Индия нанесла удар по крупнейшему учебному лагерю «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте», – сказал первый замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале, передает Reuters.

Он добавил, что в ходе операции было ликвидировано большое количество террористов, инструкторов, старших командиров и групп джихадистов. Гокхале добавил, что Нью-Дели знали о подготовке боевиками новой атаки.

«К нам поступила достоверная информация о том, что группировка готовила другие террористические атаки с участием смертников в различных частях страны, тренируя джихадистов для этих целей. В свете неминуемой угрозы, превентивный удар был абсолютно необходим», – сказал Гокхале, передает РИА «Новости».

По его словам, Пакистан до сих пор «не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории».

В то же время министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, комментируя сведения об ударах индийских ВВС в спорном Кашмире, заявил, что армия Пакистана готова дать ответ на любую агрессию. «Нашему народу не стоит беспокоиться из-за действий Индии, поскольку наши вооруженные силы полностью готовы дать ответ она любую военную авантюру. Пакистан знает, как защитить себя», – сказал Куреши, слова которого приводит телеканал Geo TV.

По его словам, Пакистан является «ответственной страной, а потому должен действовать ответственно, мудро и терпеливо». «Мы – миролюбивый народ, и нам удалось добиться прогресса в борьбе с терроризмом», – указал глава пакистанского дипведомства.

Напомним, ооколо 03.30 утра по местному времени (01.00 мск) 12 многоцелевых истребителей «Мираж» 2000 ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад», полностью его уничтожив. Самолеты сбросили несколько управляемых бомб весом по 1 тонне каждая.