Пакистан назвал агрессией авиаудар Индии по своей территории

Атака ВВС Индии на подконтрольную Пакистану часть Кашмира является актом агрессии, считают в пакистанском МИД, это создает угрозу региональной стабильности, полагают в дипведомстве.

«Действующий секретарь по иностранным делам МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде... и в категоричной форме заявил ему, что агрессия со стороны Индии создает угрозу миру и стабильности в регионе и Исламабад даст на нее адекватный ответ в удобное для себя время», – сообщило министерство, передает РИА «Новости».

Напомним, индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане. Группировка ранее взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.

эксперт по Индии Андрей Володин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил последствия авиаудара Индии по территории Пакистана.