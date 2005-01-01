Эксперт оценил последствия авиаудара ВВС Индии по территории Пакистана

«Эти государства находятся на весьма ограниченной территории и любые крупные военные действия могут перерасти в конфликт с применением ОМУ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Индии Андрей Володин. Во вторник ВВС Индии нанесли удар по позициям террористов в Пакистане, который пообещал дать ответ на любую агрессию.

Главный научный сотрудник Центра евразийских исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Андрей Володин не считает, что удар индийских ВВС по позициям террористов на территории Пакистана означает перехода старого конфликта Дели и Исламабада в более горячую фазу.

«Индия и Пакистан насыщены оружием массового уничтожения (ОМУ). Эти государства находятся на весьма ограниченной территории и любые крупные военные действия могут перерасти в конфликт с применением ОМУ», – предупредил Володин.

Эксперт не исключил, что Пакистан предпримет ответные меры «локального характера», «но совершенно очевидно, что, как бы мы ни оценивали уничтожение пакистанцами более 40 индусских военных, мы должны констатировать, что центральное правительство Пакистана недостаточно контролирует всю территорию страны». Он подчеркнул, что эта акция никаких «логических обоснований» не имела.

«Если только пакистанские власти сами хотели лишить мусульман возможности участвовать во всеобщих выборах, сыграть на руку правящей в Индии «Бхаратия джаната парти», лишив возможностей другие партии, в частности, «Индийский национальный конгресс», за который обычно голосуют мусульмане. Так что для меня до сих пор нет полной ясности. Я не думаю, что это так называемый управляемый конфликт. И я не думаю, что Пакистан в его нынешнем состоянии заинтересован в масштабном конфликте с Индией», – пояснил Володин.

Эксперт подчеркнул, что Индия считает свои действия актом возмездия, а Пакистан – нападением на свою территорию.

«У нас среди журналистов возникает довольно странная дихотомия: справедливый удар или нет. Мы находимся за 4,5 тыс. километров от Кашмира и нам очень легко рассуждать... Естественно, Россия не имеет возможности повлиять на урегулирование взаимоотношений между Индией и Пакистаном. Я сомневаюсь, что такой возможностью обладают США или Китай. Нужно научиться договариваться правительствам двух стран, как это в свое время уже происходило при индийском премьер-министре Атале Бихари Ваджпаи», – подытожил Андрей Володин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане, которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля. В операции участвовали 12 многоцелевых истребителей «Мираж» 2000.

В ответ министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что армия страны готова дать ответ на любую агрессию. По его словам, Пакистан является «ответственной страной, а потому должен действовать ответственно, мудро и терпеливо».