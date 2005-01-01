Пакистан сбил два самолета ВВС Индии

Пакистанские военные заявили, что в среду утром сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

«В ответ на удары военно-воздушных сил Пакистана сегодня утром индийские ВВС нарушили линию контроля (фактическую границу, разделяющую две соседние страны в Кашмире). ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство Пакистана. Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой – в районе линии контроля», - написал в Twitter глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.

Ранее индийские СМИ сообщили, что около 10.40 по местному времени (08.10 мск) в округе Багдам в Джамму и Кашмире потерпел крушение самолет ВВС Индии. По предварительной информации, оба пилота погибли.

Кроме того, стало известно, что самолеты ВВС Пакистана, нарушив линию разграничения в Кашмире, нанесли удары близ позиций индийской армии на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается, передает ТАСС.

В то же время истребители ВВС Индии осуществили перехват по меньшей мере трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве штата Джамму и Кашмир.

В настоящее время авиасообщение сразу в нескольких районах штата Джамму и Кашмир приостановлено, закрыты четыре гражданских аэропорта. Сроки возобновления работы аэропортов не называются.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане. Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.

Эксперт по Индии Андрей Володин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил последствия авиаудара Индии по территории Пакистана.