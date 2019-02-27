Появилось видео допроса пилота сбитого Пакистаном индийского самолета

В Сети появилось видео допроса пилота самолета ВВС Индии, сбитого пакистанскими военными.

На видео пилот с завязанными глазами и связанными руками отвечает на вопросы пакистанских военных.

Появилось видео допроса индийского летчика пакистанскими военными https://t.co/MCy5qSaGSr pic.twitter.com/huOn2sawVD — Взгляд (@vzglyad) February 27, 2019

Тем временем глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур сообщил в Twitter, что пилот одного из сбитых индийских самолетов арестован.

Гафур также опроверг сообщения индийских СМИ о том, что ВВС страны сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16.

Ранее сообщалось, что Пакистан сбил два самолета ВВС Индии.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.

Военный эксперт по просьбе газеты ВЗГЛЯД сравнил ВВС Индии и Пакистана.