Пакистан опроверг сообщения о сбитом Индией F-16

Представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур опроверг сообщения индийских СМИ о том, что ВВС страны сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16.

«Пакистан сегодня не задействовал истребители F-16», – заявил глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур в ответ на просьбу прокомментировать достоверности сведений СМИ о сбитом пакистанском самолете.

Ранее Гафур сообщал, что ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство Пакистана.

Утром в среду стало известно, что самолеты ВВС Пакистана, нарушив линию разграничения в Кашмире, нанесли удары близ позиций индийской армии на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. В то же время истребители ВВС Индии осуществили перехват по меньшей мере трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве штата.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане. Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.

Военный эксперт по просьбе газеты ВЗГЛЯД сравнил ВВС Индии и Пакистана.