Военный эксперт сравнил ВВС Индии и Пакистана

Взгляд
27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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США призвали для атаки на Мадуро тени убитых Каддафи и Чаушеску

Сенатор Марко Рубио хочет напугать Мадуро судьбой ЧаушескуФото: Bogdan Cristel/Reuters
Давление США на Венесуэлу приобретает все более грубые формы. Американский сенатор Марко Рубио опубликовал в своем «Твиттере» ряд фотографий, прямо направленных на запугивание президента Николаса Мадуро, – Каддафи, Норьеги и Чаушеску. Подборка, сделанная Рубио, дискредитирует американских политиков сильнее тысячи слов. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Повторит ли «перестройка» на Кубе крах перестройки в СССР

Куба останется «социалистической страной равных граждан», благосостояние которых – кубинский путь к коммунизмуФото: David Mercado/Reuters
Кубинцы проголосовали за новый вариант конституции, и теперь в стране появятся пост президента, частный бизнес и иностранные деньги. Недавно казалось, что список нововведений пополнят даже такие веяния, как гей-браки, а идея строительства коммунизма окончательно уйдет в небытие. Вышло немного иначе, но от Кубы Фиделя Кастро остается все меньше. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причём, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...

С победой контреволюции, господа и товарищи

Андрей Бабицкий, журналист
Недовольство советской властью жило и выражало себя на кухнях, поскольку репрессивная система СССР могла поддерживать формальное и внешнее единомыслие. Но в 90-х оказалось, что советский человек мечтает только об одном. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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          Военный эксперт сравнил ВВС Индии и Пакистана

             27 февраля 2019, 11:12
          Фото: Mian Khursheed/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          «ВВС Пакистана – это сборная солянка. Там есть китайские и французские истребители, например «Миражи», есть американские F-16», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что пока трудно предположить, каким образом ВВС Пакистана смогли уничтожить над Кашмиром два индийских истребителя.

          Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пока рано судить о том, за счет чего ВВС Пакистана смогли, как заявляют в Исламабаде, сбить два индийских истребителя. «ВВС Пакистана – это сборная солянка. Там есть китайские и французские истребители, например «Миражи», есть американские F-16 и другая техника», – отметил Леонков.

          Эксперт добавил, что пока неясно, был там воздушный бой или Пакистан применил свои противовоздушные комплексы. «Поступает противоречивая информация. Индусы говорят про один самолет... Ситуация развивается по плохому сценарию. Еще непонятно, кто устроил теракт, из-за которого все началось, но я думаю, что это не без вмешательства. Думаю, это была некоего рода провокация, которая сталкивает две страны», – считает Леонков.

          Он напомнил, что Пакистан всегда старался держать свои вооруженные силы в паритете с Индией. В основном это вооружения стран НАТО, в частности США как основного поставщика, и Франции. Например, сухопутная артиллерия – в основном американская (M-109 и M-110). Среди бронетехники целая смесь. «Тут очень много китайской техники. Есть даже украинские танки Т-80, которых было поставлено 320 штук. На базе этого танка пакистанцы сделали собственную версию «Аль Халид». Но если взять по количественному составу и наличию современной техники, то Индия выглядит гораздо мощнее. У нее есть истребители Су-30МК, которые на голову опережают всю технику, которая есть на вооружении ВВС Пакистана», – рассказал эксперт.

          В то же время Леонков подчеркнул, что неправильно измерять силу по количеству техники. Важно учитывать мастерство летчиков. 

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пакистанские военные заявили, что в среду утром сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

          Кроме того, стало известно, что самолеты ВВС Пакистана, нарушив линию разграничения в Кашмире, нанесли удары близ позиций индийской армии на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается.

          Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане. Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.


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