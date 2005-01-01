Военный эксперт сравнил ВВС Индии и Пакистана

«ВВС Пакистана – это сборная солянка. Там есть китайские и французские истребители, например «Миражи», есть американские F-16», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что пока трудно предположить, каким образом ВВС Пакистана смогли уничтожить над Кашмиром два индийских истребителя.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пока рано судить о том, за счет чего ВВС Пакистана смогли, как заявляют в Исламабаде, сбить два индийских истребителя. «ВВС Пакистана – это сборная солянка. Там есть китайские и французские истребители, например «Миражи», есть американские F-16 и другая техника», – отметил Леонков.

Эксперт добавил, что пока неясно, был там воздушный бой или Пакистан применил свои противовоздушные комплексы. «Поступает противоречивая информация. Индусы говорят про один самолет... Ситуация развивается по плохому сценарию. Еще непонятно, кто устроил теракт, из-за которого все началось, но я думаю, что это не без вмешательства. Думаю, это была некоего рода провокация, которая сталкивает две страны», – считает Леонков.

Он напомнил, что Пакистан всегда старался держать свои вооруженные силы в паритете с Индией. В основном это вооружения стран НАТО, в частности США как основного поставщика, и Франции. Например, сухопутная артиллерия – в основном американская (M-109 и M-110). Среди бронетехники целая смесь. «Тут очень много китайской техники. Есть даже украинские танки Т-80, которых было поставлено 320 штук. На базе этого танка пакистанцы сделали собственную версию «Аль Халид». Но если взять по количественному составу и наличию современной техники, то Индия выглядит гораздо мощнее. У нее есть истребители Су-30МК, которые на голову опережают всю технику, которая есть на вооружении ВВС Пакистана», – рассказал эксперт.

В то же время Леонков подчеркнул, что неправильно измерять силу по количеству техники. Важно учитывать мастерство летчиков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пакистанские военные заявили, что в среду утром сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

Кроме того, стало известно, что самолеты ВВС Пакистана, нарушив линию разграничения в Кашмире, нанесли удары близ позиций индийской армии на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане. Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.