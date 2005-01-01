Эксперт объяснил, почему пакистанский F-16 проиграл в дуэли индийскому МиГ-21

«Летчик должен быть более опытным, чтобы сбить F-16 с учетом все тех средств ПВО, которые он имеет. Индийский летчик – профессионал», – сказал газете ВЗГЛЯД майор ВВС Андрей Красноперов. Он объяснил, каким образом индийскому МиГ-21 удалось сбить более совершенный пакистанский F-16.

Андрей Красноперов, летчик-инструктор, майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах не удивился тому, что индийский МиГ-21 сбил более новый пакистанский F-16.

«Это не первый такой случай. Если посмотреть практику наших боев в той же Сирии во времена СССР, то подобный случай произошел в заварушке, когда с двух сторон сошлось по восемь самолетов. В прицел МиГа попал «Фалькон» (F-16 Fighting Falcon – ВЗГЛЯД), и он его просто сбил ракетой. Естественно, летчик должен быть более опытным, чтобы сбить F-16 с учетом все тех средств ПВО, которые он имеет. Индийский летчик – профессионал», – сказал Красноперов.

Эксперт подчеркнул, что F-16 – самолеты другого поколения и технически превосходят МиГ-21. «Но никто не застрахован от ближнего боя, когда воюют на виражах. В таких ситуациях любой самолет может показать себя. Помню случай из истории, когда с нашей стороны три МиГа столкнулись с двумя «Фальконами». В этой заварушке все МиГи были сбиты, но одному из МиГов «Фалькон» попал в перекрестие, и он завалил его», – сказал Андрей Красноперов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный офицер ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21, управляемый командиром авиационного звена Абхинанданом Вартхаманом, сбил самолет F-16 пакистанских ВВС.

В качестве доказательства индийцы показали обломки ракеты AIM-120 Amraam, которой вооружены эти истребители. В Нью-Дели добавили, что одной такой ракетой был сбит МиГ-21.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились, после того, как 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю пакистанской исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за нападение 14 февраля на индийский военный конвой в штате Джамму и Кашмир.