Индия похвасталась уничтожением F-16 ВВС Пакистана ракетой с МиГ-21

Высокопоставленный офицер ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21, управляемый командиром авиационного звена Абхинанданом Вартхаманом, сбил самолет F-16 пакистанских ВВС.

«Самолет F-16 ВВС Пакистана, участвовавший в воздушном бою, был сбит истребителем ВВС Индии МиГ-21. F-16 упал на части территории Джамму и Кашмира, контролирующейся Пакистаном», – сообщил офицер изданию Hindustan Times.

В качестве доказательства применения Пакистаном в бою F-16 индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 Amraam, которой вооружены эти истребители. В Нью-Дели добавили, что одной такой ракетой был сбит МиГ-21. Вторая ракета в цель не попала и упала на подконтрольной Индии территории в Джамму и Кашмире, передает NDTV.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю пакистанской исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за нападение 14 февраля на индийский военный конвой в штате Джамму и Кашмир.

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