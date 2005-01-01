Индия похвасталась уничтожением F-16 ВВС Пакистана ракетой с МиГ-21

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1 марта, пятница | Последнее обновление — 15:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:«Нафтогаз» объявил себя победителем по иску против России об активах в Крыму
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Как Илон Маск дошел до грани банкротства
Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов
Почему растет уровень агрессии среди школьников
Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Как не превратить валютный союз в долговой
Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
Американцам нужны русские для спасения курдов в Сирии
Дарин Халифа, советник по сирийским вопросам Центра гуманитарного диалога (Женева)
Вашингтон намеревается уйти из Сирии, невзирая на возможные фатальные последствия для курдской группировки «Отряды народной самообороны», своего основного союзника в регионе. Подробности...
Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»
Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
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Политические аксиомы Путина
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Русская река затопила американский город
Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодкахПодробности...
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Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»
Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»Подробности...
Женщины по праву отмечают День защитника Отечества
День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»Подробности...
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