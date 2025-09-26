В Индии прошла церемония вывода из эксплуатации МиГ-21

ВВС Индии провели последний полет истребителей МиГ-21 после 60 лет эксплуатации

Tекст: Мария Иванова

Военно-воздушные силы Индии официально вывели из эксплуатации истребители МиГ-21, передает ТАСС.

Торжественная церемония прошла на авиабазе Чандигарх в присутствии министра обороны Раджнатха Сингха и командующих вооруженных сил. Завершилась она финальным демонстрационным полетом, после которого самолеты встретили салютом из водяных пушек.

Чандигарх был выбран местом прощания не случайно: именно там в 1963 году приняли на вооружение первый МиГ-21. За 60 лет Индия приобрела свыше тысячи таких истребителей, часть из которых выпускают на индийских заводах по лицензии. Самолеты широко использовали в боевых действиях с 1965 года, включая последнюю операцию «Синдур» против террористов в Пакистане.

Бывшие и нынешние летчики отмечают значимость МиГ-21 для страны, отмечая его вклад в становление и развитие военной авиации Индии.

«МиГ-21 был основой индийских ВВС, иконой и испытательным полигоном для нескольких поколений летчиков», – подчеркнул бывший летчик Нитин Сатхе. Ветераны подчеркивают, что самолет научил их быть инновационными и эффективными.

Основой нынешних ВВС Индии являются Су-30МКИ и МиГ-29. Заменить МиГ-21 планировали индийскими LCA Mk1A, однако из-за задержек с поставками Индия закупила 36 французских истребителей Rafale в 2022 году.

Напомним, минувшим летом власти Индии приняли решение вывести из эксплуатации все истребители МиГ-21 в составе ВВС страны.