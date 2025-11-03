Комета C/2025 A6 стала быстро тускнеть

Комета C/2025 A6 потеряла половину светимости за несколько дней

Tекст: Мария Иванова

Комета C/2025 A6 (Lemmon), продолжительное время занимавшая первое место в списке самых ярких комет второй половины года, прошла пик светимости и стремительно теряет яркость, сообщает ИКИ РАН.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии отмечают, что только за первые два дня ноября комета потеряла около 30% своей яркости, а в сумме за несколько последних дней – почти вдвое. Ожидается, что в течение ближайшей недели светимость снизится еще как минимум наполовину, после чего комета окажется почти полностью недоступна для любителей астрономии.

Снижение яркости пришлась на период приближающегося полнолуния, пик которого придется на ночь на 6 ноября, что дополнительно затруднит наблюдения за явлением.

Несмотря на многочисленные красивые фотографии кометы, заполонившие интернет за последний месяц, космическое тело не оправдало ранних прогнозов по уровню видимости и оказалось недоступно для наблюдения невооруженным глазом. Время от времени на профессиональных форумах появлялись сообщения о том, что кому-то удалось увидеть ее визуально, однако эксперты указывают, что это существенно отличается от заявленных ожидаемых возможностей для широкой публики.

При этом C/2025 A6 (Lemmon) до сих пор остается единственной кометой сезона, которую еще можно заснять с помощью обычной фототехники при чистом небе и практическом навыке в съемке на длинных выдержках. Для получения личного снимка рекомендуется использовать фотоаппарат со штативом или телефон с настройками ручного режима и обязательно обездвижить камеру.

В последние недели возникло путаница в СМИ между кометой C/2025 A6 (Lemmon) и межзвездной кометой 3I/ATLAS. Как поясняют в ИКИ РАН, обе привлекли внимание специалистов и общественности, однако по разным причинам: одна – благодаря своей яркости, вторая – из-за происхождения из межзвездного пространства.

Ожидается, что комета Lemmon полностью уйдет из новостных сюжетов в течение двух недель, тогда как уникальная 3I/ATLAS останется в фокусе еще как минимум до середины декабря, пока будет пролетать минимально близко к Земле.

