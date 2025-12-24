Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Кремль анонсировал участие Путина в заседании Госсовета
Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 25 декабря, заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики, сообщает пресс-служба Кремля.
Мероприятие пройдет под председательством главы государства и будет сосредоточено на задачах по развитию системы подготовки специалистов для ключевых экономических отраслей, передает РИА «Новости».
В пресс-службе уточнили, что на заседании будет уделено особое внимание кадровому прогнозу, внедрению и развитию искусственного интеллекта, а также адаптации образовательных программ под современные требования.
Также обсудят модернизацию системы дополнительного профессионального образования и участие работодателей в подготовке и развитии персонала, включая поддержку ветеранов спецоперации на Украине.
Доклады с анализом ситуации и предложениями представят губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо них к обсуждению присоединятся президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также зампреды правительства Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 декабря президент России Владимир Путин проведет в Кремле церемонию вручения государственных наград.