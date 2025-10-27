Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Рамблер, ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о наличии странных особенностей у космического объекта, который был снят множеством камер в Подмосковье утром 27 октября. По словам специалистов, предварительный анализ траектории болида указывает на определенное число аномалий в его поведении.

Объект наблюдался с Земли примерно двадцать пять секунд, что превышает обычную продолжительность для астероида, как отметили ученые. Также зафиксировано интенсивное разрушение космического тела, что больше характерно для фрагментации космического мусора, а не естественного астероида.

По словам ученых, не поступили свидетельства наблюдения объекта в зените, несмотря на расчетную траекторию, проходящую над густонаселенными пунктами. Кроме того, основной массив сообщений пришел из Москвы, а не из Петербурга и городов на предполагаемой траектории движения, таких как Вологда и Череповец. Исходя из оценки скорости, объект может быть астероидом, но длительность и характер разрушения вызывают вопросы у экспертов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители сразу нескольких городов Московской области утром в понедельник заметили необычный светящийся объект. НАСА подтвердило, что у Земли теперь две луны и это продлится как минимум до 2083 года. Астрономы проинформировали, что комета C/2025 A6 Lemmon в третьей декаде октября приблизится к Земле на 89 млн километров.