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Губернаторы 22 штатов осудили ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес
Решение президента США Дональда Трампа направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес вызвало резкую критику губернаторов из 22 штатов, подчеркнувших риск хаотичного вмешательства без согласования с местными властями.
В заявлении подчеркивается, что решение Дональда Трампа развернуть силы Национальной гвардии Калифорнии названо «вызывающим тревогу злоупотреблением властью». По мнению подписавших документ, такие меры принимаются без согласования с губернатором штата и являются неэффективными и опасными, передает ТАСС.
Губернаторы указали, что президент угрожает направить военных Корпуса морской пехоты для подавления протестов, что, по их мнению, свидетельствует о недоверии к местным правоохранительным органам. В заявлении отмечено: «Мы поддерживаем губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который дал ясно понять, что насилие недопустимо и что местные власти справятся со своей работой без хаотичного вмешательства федерального правительства и запугивания».
Среди подписавших обращение – губернаторы Висконсина, Канзаса, Кентукки, Миннесоты, Мичигана, Нью-Йорка, Орегона, Пенсильвании и Северной Каролины.
Около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах беспорядков в Лос-Анджелесе.