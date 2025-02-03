Захарова обвинила USAID в давлении на СМИ для сокрытия преступлений ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Агентство по международному развитию (USAID) принуждало независимые СМИ не освещать преступления вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила Захарова в своем «Telegram-канале ». В качестве примеров она назвала удары ВСУ по интернату в Судже и убийство мирных жителей в Русском Поречном Курской области, которые были проигнорированы этими СМИ.

Захарова объяснила, что в USAID преобладает метод «стратегического молчания» – это конструкция фейковой реальности, когда неудобные сюжеты и мнения игнорируются по заказу спонсора карманных СМИ. По ее словам, американский сегмент интернета содержит скрины «Пособия по борьбе с дезинформацией», подготовленного USAID в 2021 году, которое дает инструкции «карманным» СМИ по манипуляции общественным мнением.

На фоне обсуждения судьбы USAID общественные деятели и расследователи США вспомнили об этом документе, однако никаких заявлений от USAID о фейковости материалов не поступало. Захарова отметила, что заокеанские хозяева используют срежиссированные вбросы и фейки, как это было с инцидентом в Буче и подрывами «Северных потоков».

Захарова также подчеркнула, что подобные действия не новы, и аналогичные проекты, например, многолетний проект Форин-офиса по ослаблению влияния России, включали финансирование «независимых российских» СМИ и блогеров для вмешательства во внутренние дела России и стран Восточной Европы.

«Теперь многое становится понятным не только в том, и в отношении деятельности уважаемых международных структур. К примеру, гендиректор ЮНЕСКО Азуле не просто замалчивает убийства российских журналистов и военкоров укробандеровцами и покрывает тем самым преступный киевский режим, а «соблюдает режим стратегического молчания», – подчеркнула Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

Между тем Илон Маск обвинил USAID в преступной деятельности и призвал к ликвидации агентства, назвав его «клубком червей». Захарова же предложила реорганизовать агентство США по международному развитию, чтобы оно стало оказывать помощь самим Соединенным Штатам.



