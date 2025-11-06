Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?0 комментариев
Магнитные бури средней и высокой силы зафиксированы в планетарном масштабе
Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле ночью
Планетарные магнитные бури, вызванные неожиданно мощными выбросами плазмы с края Солнца, охватили Землю и, вероятно, усилятся в течение ближайших суток, предупредили ученые.
Мощные магнитные бури зафиксированы на планете ночью 6 ноября, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, уровень геомагнитной активности достиг значения Kp от G2 до G3 – это означает, что на Земле наблюдаются бури от средней до сильной интенсивности.
Как отмечают специалисты, причиной нынешних магнитных бурь стали выбросы плазмы, возникавшие на Солнце двое-трое суток назад. По расчетам, эти выбросы не должны были затронуть Землю, поскольку вспышки случились, когда активные центры солнечной активности находились на самом краю светила. Однако облака плазмы сместились в сторону планеты и оказались значительно более широкими и быстрыми, чем предполагали предыдущие модели.
Ученые предупреждают, что возмущения геомагнитного поля могут сохраняться до суток, а, скорее всего, не прекратятся вовсе, а перейдут в основную фазу уже завтра. Ожидается поступление новых порций плазмы, которые могут вызвать еще более мощные магнитные явления. Эксперты считают, что ситуация требует особого внимания – прогноз на ближайшие сутки остается крайне тревожным.
Ранее в четверг на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждала о возможных геомагнитных бурях.
