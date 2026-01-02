Саперы МЧС уничтожили в ЛНР 530 взрывоопасных предметов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, пиротехнические подразделения МЧС России в 2025 году разминировали на территории ЛНР свыше 1100 гектаров и уничтожили 530 взрывоопасных предметов, передает ТАСС. Кацавалов отметил, что в 2025 году специалисты провели 515 разминирований, очистив 1113 гектаров земли, из которых около 300 взрывоопасных предметов были выявлены именно на освобожденных в ходе СВО территориях. На освобожденных территориях также было обследовано 371 гектар.

Кацавалов уточнил, что чаще всего саперы обнаруживают артиллерийские, инженерные и кассетные боеприпасы. Он подчеркнул, что ведомство в первую очередь реагирует на обращения местных жителей и обследует объекты жизнеобеспечения, которые были повреждены во время обстрелов украинскими войсками.

По словам начальника МЧС ЛНР, пока в зоне СВО продолжаются боевые действия, нельзя точно оценить, сколько территорий еще нуждается в очистке от взрывоопасных предметов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом десять кг. Саперы «Севера» разминировали приграничные территории Курской области после боевых действий. В регионе запланировано разминирование 112 населенных пунктов, где до сих пор идут поиски взрывоопасных предметов.