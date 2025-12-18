ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг

Tекст: Алексей Дегтярёв

На кадрах видно, как сапер в специальном защитном костюме подходит к рюкзаку с взрывным устройством и осторожно закладывает заряд для последующего уничтожения рюкзака, передает РИА «Новости».

После этого на видео зафиксирован момент детонации и полное уничтожение предмета.

В Волгодонске задержали девушку 2009 года рождения. Силовики сообщили, что она собиралась передать рюкзак с самодельным взрывным устройством – его масса составила 10 кг в тротиловом эквиваленте, среди поражающих элементов были шурупы, гвозди и гайки.

В ходе задержания девушка рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников за месяц до этих событий. Она пояснила, что именно из-за этого оказалась вовлечена в передачу рюкзака, но детали мошенничества не раскрываются.

Ранее ФСБ в Краснодарском крае предотвратила попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. Один из задержанных готовил канистру с бензином.

До этого в Севастополе предотвратили взрыв автомобиля офицера Черноморского флота.