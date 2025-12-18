18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.3 комментария
ФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
Федеральная служба безопасности опубликовала видео с ликвидацией взрывного устройства, которое несла несовершеннолетняя россиянка представителю администрации Волгодонска.
На кадрах видно, как сапер в специальном защитном костюме подходит к рюкзаку с взрывным устройством и осторожно закладывает заряд для последующего уничтожения рюкзака, передает РИА «Новости».
После этого на видео зафиксирован момент детонации и полное уничтожение предмета.
В Волгодонске задержали девушку 2009 года рождения. Силовики сообщили, что она собиралась передать рюкзак с самодельным взрывным устройством – его масса составила 10 кг в тротиловом эквиваленте, среди поражающих элементов были шурупы, гвозди и гайки.
В ходе задержания девушка рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников за месяц до этих событий. Она пояснила, что именно из-за этого оказалась вовлечена в передачу рюкзака, но детали мошенничества не раскрываются.
Ранее ФСБ в Краснодарском крае предотвратила попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. Один из задержанных готовил канистру с бензином.
До этого в Севастополе предотвратили взрыв автомобиля офицера Черноморского флота.