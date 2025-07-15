Москвичам пообещали дождь и тепло во вторник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и гроза прогнозируются в Москве во вторник, передает ТАСС. Местами выпадет град, а температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 25 до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до 15 градусов тепла.

Ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха достигнет 28 градусов, а ночью возможна прохлада до плюс 18 градусов. В связи с грозой в Москве и области с полуночи введен желтый режим погодного предупреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой выше климатической нормы и без осадков, которая продержится до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что рекордной жары не ожидается, а лето будет лишь немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.