Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.4 комментария
Москвичам пообещали дождь и тепло во вторник
Днем во вторник в Москве ожидается до 27 градусов тепла, местами возможны сильные дожди, гроза и град с усилением ветра до 20 метров в секунду.
Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и гроза прогнозируются в Москве во вторник, передает ТАСС. Местами выпадет град, а температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 25 до плюс 27 градусов, а ночью похолодает до 15 градусов тепла.
Ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
В Подмосковье днем температура воздуха достигнет 28 градусов, а ночью возможна прохлада до плюс 18 градусов. В связи с грозой в Москве и области с полуночи введен желтый режим погодного предупреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой выше климатической нормы и без осадков, которая продержится до конца мая. Среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что рекордной жары не ожидается, а лето будет лишь немного теплее обычного и с небольшим дефицитом осадков.