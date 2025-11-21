Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Небензя указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине
Небензя указал, как Зеленский «клянчит деньги» по Европе для личных трат
На заседании Совета Безопасности ООН ни один представитель стран Запада не высказался о коррупционном скандале на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат начал свою речь на заседании СБ ООН по Украине со слов благодарности за это собрание.
«Там как раз разразился грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица киевского режима. Для нас это не стало открытием. Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой, коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги», – напомнил Небензя во время выступления.
Он добавил, что о подлинных масштабах этого скандала пока можно только догадываться, да и по обрывкам сведений становится ясно, что это только вершина айсберга. Небензя отметил также, что никто из тех, кто инициировал заседание по Украине, ничего не сказал о коррупционном скандале.
«А Зеленский продолжает кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие, чтобы потратить их с пользой для себя и своего окружения. Но у Европы уже не осталось денег на Украину. Ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться к 2030 году воевать с Россией. А где же взять деньги на Украину? Ну как где? Можно их своровать. Можно своровать суверенные российские активы. Только вот пока никак не получается», – высказался постпред России при ООН.
Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал.