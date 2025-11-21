Небензя указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине

Небензя указал, как Зеленский «клянчит деньги» по Европе для личных трат

Tекст: Катерина Туманова

Российский дипломат начал свою речь на заседании СБ ООН по Украине со слов благодарности за это собрание.

«Там как раз разразился грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица киевского режима. Для нас это не стало открытием. Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой, коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги», – напомнил Небензя во время выступления.

Он добавил, что о подлинных масштабах этого скандала пока можно только догадываться, да и по обрывкам сведений становится ясно, что это только вершина айсберга. Небензя отметил также, что никто из тех, кто инициировал заседание по Украине, ничего не сказал о коррупционном скандале.

«А Зеленский продолжает кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие, чтобы потратить их с пользой для себя и своего окружения. Но у Европы уже не осталось денег на Украину. Ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться к 2030 году воевать с Россией. А где же взять деньги на Украину? Ну как где? Можно их своровать. Можно своровать суверенные российские активы. Только вот пока никак не получается», – высказался постпред России при ООН.

Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал.