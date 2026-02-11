МЧС: Площадь природных пожаров в России сократилась почти вдвое

Tекст: Алексей Дегтярёв

В 2025 году огонь прошел 4,7 млн гектаров, тогда как годом ранее этот показатель составлял 8,5 млн, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что всего в ходе пожароопасного сезона зафиксировано более 7 тыс. очагов возгораний на площади 4,7 млн гектаров, которые стали причиной 10 ЧС в лесах.

Министр уточнил, что эти цифры оказались ниже прошлогодних значений на 30% и 44% соответственно. Режим чрезвычайной ситуации вводился гораздо реже благодаря раннему обнаружению очагов.

Эффективность работы повысилась за счет слаженного межведомственного взаимодействия и оперативного реагирования всех служб.

В мае 2025 года крупные пожары в Хакасии и Бурятии охватили 200 тыс. гектаров. В июле власти Якутии вводили режим ЧС из-за критической обстановки.