Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Казани и Чебоксар
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в воздушных гаванях Казани и Чебоксар отменили после принятия всех необходимых мер безопасности, сообщили в Росавиации.
В Росавиации заявили о снятии всех временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщается в Телеграм-канале ведомства. Там напомнили, что ограничения были введены исключительно в целях обеспечения безопасности полетов.
В официальном сообщении уточняется: «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет».
За время действия ограничений только один самолет, который выполнял рейс в Казань, был вынужден отправиться на запасной аэродром. Также в аэропорту Казани задержаны пять рейсов на вылет. Это рейсы в Уфу, Нарьян-Мар, Фергану, Москву и Камрань. Такие данные приведены в онлайн-табло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казанском аэропорту приостановили выполнение всех рейсов из-за введения ограничений. Силы противовоздушной обороны России 12 декабря с 9 до 13 часов дня перехватили 34 украинских беспилотника.
А всего в ночь на пятницу над Россией уничтожили 90 украинских дронов, из которых 63 сбили над Брянской областью, восемь – над Ярославской, четыре – над Московским регионом, три – над Смоленской областью.