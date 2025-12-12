Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Казани и Чебоксар

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Росавиации заявили о снятии всех временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщается в Телеграм-канале ведомства. Там напомнили, что ограничения были введены исключительно в целях обеспечения безопасности полетов.

В официальном сообщении уточняется: «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет».

За время действия ограничений только один самолет, который выполнял рейс в Казань, был вынужден отправиться на запасной аэродром. Также в аэропорту Казани задержаны пять рейсов на вылет. Это рейсы в Уфу, Нарьян-Мар, Фергану, Москву и Камрань. Такие данные приведены в онлайн-табло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казанском аэропорту приостановили выполнение всех рейсов из-за введения ограничений. Силы противовоздушной обороны России 12 декабря с 9 до 13 часов дня перехватили 34 украинских беспилотника.

А всего в ночь на пятницу над Россией уничтожили 90 украинских дронов, из которых 63 сбили над Брянской областью, восемь – над Ярославской, четыре – над Московским регионом, три – над Смоленской областью.