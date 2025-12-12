Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Минобороны: ПВО уничтожила 34 украинских дрона над регионами России
Минобороны сообщило об уничтожении 34 украинских БПЛА над семью регионами России
В нескольких регионах России силы ПВО в течение четырех часов перехватили 34 украинских беспилотника, включая шесть дронов в Московском регионе.
Силы противовоздушной обороны России перехватили 34 украинских беспилотника с девяти до тринадцати часов дня, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
Все аппараты были уничтожены над несколькими регионами страны.
Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью –11 беспилотников. В Тульской области нейтрализовано восемь летательных аппаратов, в Московском регионе – шесть, в Калужской и Орловской областях – по три дрона. Помимо этого, два беспилотника перехвачены над Курской областью, еще один был уничтожен над Владимирской областью.
В министерстве подчеркнули, что благодаря оперативным действиям дежурных средств ПВО атака беспилотников была полностью отражена.
Ранее жительница Твери рассказала, что смогла спастись в ванной во время атаки беспилотников.
Фрагменты украинского дрона упали на парковку рядом с торговым центром в Твери.
В ночь на 12 декабря силы ПВО России уничтожили 90 украинских беспилотников.