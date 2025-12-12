  • Новость часаБанк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 13:39 • Новости дня

    Минобороны: ПВО уничтожила 34 украинских дрона над регионами России

    Минобороны сообщило об уничтожении 34 украинских БПЛА над семью регионами России

    Tекст: Мария Иванова

    В нескольких регионах России силы ПВО в течение четырех часов перехватили 34 украинских беспилотника, включая шесть дронов в Московском регионе.

    Силы противовоздушной обороны России перехватили 34 украинских беспилотника с девяти до тринадцати часов дня, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Все аппараты были уничтожены над несколькими регионами страны.

    Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью –11 беспилотников. В Тульской области нейтрализовано восемь летательных аппаратов, в Московском регионе – шесть, в Калужской и Орловской областях – по три дрона. Помимо этого, два беспилотника перехвачены над Курской областью, еще один был уничтожен над Владимирской областью.

    В министерстве подчеркнули, что благодаря оперативным действиям дежурных средств ПВО атака беспилотников была полностью отражена.

    Ранее жительница Твери рассказала, что смогла спастись в ванной во время атаки беспилотников.

    Фрагменты украинского дрона упали на парковку рядом с торговым центром в Твери.

    В ночь на 12 декабря силы ПВО России уничтожили 90 украинских беспилотников.

    11 декабря 2025, 22:32 • Новости дня
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о штурме Гуляйполя и освобождении ряда населенных пунктов, включая Кучеровку и Куриловку, российскими военными.

    Российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе, о чем доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

    По его словам, «продолжаются уличные бои по овладению Гуляйполем». Кроме того, Герасимов проинформировал о значительном продвижении российских войск на ряде других направлений на Украине.

    Как передает РИА «Новости», российские военные освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, а также взяли под контроль 45% зданий Константиновки. Всю южную часть Димитрова также удалось освободить. Отмечается, что российские войска продолжают расширять контроль над территориями в Сумской области и на юге Волчанского направления в Харьковской области.

    По словам начальника Генштаба, штурмовые подразделения России «сжимают кольцо окружения» вокруг украинских военных. Оперативная обстановка, по его оценке, развивается в пользу российских сил. Войска постепенно увеличивают зону контроля на ряде направлений спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.


    11 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ

    Политолог Данилин: Понимание Путиным обстановки на фронте – огромное преимущество для России

    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Северска подтверждает правильность избранной армией России тактики и открывает возможности для ее дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Регулярные совещания президента с военными, участие в них командиров с передовой и их подробные доклады дают России важное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации.

    «Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

    «Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

    Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Газета ВЗГЛЯЛ рассказала, как была проведена операция по освобождению города, за что Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение.

    12 декабря 2025, 09:48 • Новости дня
    Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено, как украинские военные сдаются в плен в городе Димитров (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    В ролике зафиксировано, как бойцы ВСУ, бросившие оружие, подняли руки и вышли навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко (в составе группировки ВС России «Центр»), передает РИА «Новости».

    Один из пленных пояснил, что командование отправило украинских военных «на убой». Понимая неминуемую гибель, он решил сложить оружие.

    Минобороны указало, что разрозненные группы бойцов ВСУ изолированные от всех видов обеспечения, продолжают нести потери в Димитрове.

    Ранее украинский военнослужащий Николай Верховец заявил, что сдался с двумя сослуживцами после взрыва гранаты, брошенной российскими военными в их блиндаж у Красноармейска.

    11 декабря 2025, 19:32 • Новости дня
    Зеленский допустил вариант голосования по вопросу о будущем Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого украинцам могут предложить ответить на территориальные вопросы.

    «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский, передают украинские СМИ.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – пояснил Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет достаточных ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым. Зеленский отметил готовность провести выборы на Украине в течение 90 дней при условии обеспечения безопасности Западом.

    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»

    Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    11 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска

    Минобороны показало встречу военных России жителями освобожденного Северска

    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры из освобожденного города Северска в Донецкой народной республике.

    На видео видно, что военнослужащие шестой гвардейской отдельной мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии Южной группировки проводят обход домов после операции по зачистке города от боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    Местные жители приветствовали российских военных и благодарили за освобождение города от боевиков. Военнослужащие оказывали медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в Северске, посещая как многоквартирные дома, так и частный сектор.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    12 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России нанесли за неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    ВС России нанесли за неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России с 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса.

    Кроме того удары наносились по транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складам горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены четыре боевые машины РСЗО и зенитный ракетный комплекс ВСУ.

    За прошедшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов американской РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1756 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотников, 639 ЗРК, 26 506 танков и других бронемашин, 1630 боевых машин РСЗО, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    До этого ВС России поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК на Украине.

    11 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании о ходе спецоперации на Украине Владимир Путин был проинформирован о том, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин получил доклады о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что соответствующая информация была озвучена на совещании по обстановке в зоне спецоперации на Украине.

    «Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – заявил официальный представитель Кремля.

    Песков отметил, что Владимир Путин регулярно получает актуальную информацию о ситуации на линии соприкосновения и о ключевых изменениях в контролируемых зонах. Особое внимание на совещании было уделено событиям последних дней, связанным с Северском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР, где украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    11 декабря 2025, 19:39 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил личный состав 6-й и 123-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Северск в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По словам главы ведомства, российские бойцы продолжают наступать на направлении Северска и успешно преодолевают оборону противника. «Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    От отметил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    11 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Украинских военных после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные теперь не могут перевестись в желаемое подразделение после возвращения из самовольного оставления части (СОЧ), для них предусмотрен перевод в штурмовые части, пишут местные СМИ.

    Генштаб ВСУ изменил правила возвращения военнослужащих после самовольного оставления части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Hromadske. Теперь военным, которые вернулись из самоволки, невозможно перейти в другие подразделения по собственному желанию или по указанию командиров.

    Согласно новым распоряжениям, личный состав, возвращенный после самовольного ухода, будет направляться исключительно в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки. Об этом говорится в сообщении одного из украинских командиров, приведенном в издании. Новый порядок не принимает во внимание рекомендательные письма и письменные согласования командиров частей.

    Военным разъясняют, что это делается не только для того, чтобы напугать личный состав, но и для информирования об изменениях в процедуре перевода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный Ярослав Доля заявил о массовом бегстве солдат с позиций ВСУ. По его словам, некоторые командиры ВСУ разрешают военнослужащим покидать должности и возвращаться домой.

    Другой украинский пленный из бригады осужденных рассказал о применении жестоких методов наказания со стороны командиров.

    На Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.


    12 декабря 2025, 05:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Москвой

    Собянин сообщил об уничтожении четврех украинских БПЛА силами ПВО на подлёте к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Москвы силы ПВО уничтожили четвре украинских беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации сначала одного, а затем еще трех вражеских дронов, летевших на Москву, сообщил в своем канале в Max мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    По его словам, обломки уничтоженных беспилотников упали, и на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили группу украинских беспилотников, которые атаковали два приграничных региона.

    В селе Мариновка в ЛНР мужчина получил осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников на частное подворье.

    За шесть часов средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    11 декабря 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации
    Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации отметил положительное развитие обстановки сразу на всех ключевых направлениях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналистам, что на совещании обсуждались текущие результаты хода операции, передает ТАСС.

    Песков сообщил: «В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но Киев отказывается от переговоров, что лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

