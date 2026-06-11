Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Власти Москвы раздали тысячи литров воды из-за сильной жары
На фоне высоких температур жителям и гостям столицы бесплатно раздали более пяти тыс. литров питьевой воды на объектах транспортной инфраструктуры.
Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что акция охватила всю ключевую сеть города, передает РИА «Новости». Освежающие напитки предлагают на станциях метрополитена, причалах речного электротранспорта, автовокзалах и железнодорожных узлах.
«За два дня раздали пассажирам столичного транспорта более 6,5 тыс. бутылок и стаканчиков с водой – свыше пяти тыс. литров», – рассказал чиновник.
Он уточнил, что раздача продолжится в пятницу. По его словам, питьевую воду выдают в автобусах до аэропортов и на вокзалах дальнего следования при превышении температуры отметки в 28 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов. Столичный Департамент транспорта порекомендовал автомобилистам пить больше жидкости. Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал скорое отступление аномальной жары.