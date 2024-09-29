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Учительницу из Ташкента оштрафовали за избиение русскоязычного школьника
Gazeta.uz: Педагог Озода Равшанова заплатит 6,8 млн сумов за оскорбление и избиение ученика
В Ташкенте педагог Озода Равшанова оштрафована на 6,8 млн сумов за избиение шестиклассника, просившего вести урок на русском языке, и уже отбывает арест за нападение на другого учителя.
Педагог Озода Равшанова оштрафована судом на 6,8 млн сумов, что составляет около 535 долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на gazeta.uz. Причиной штрафа стало избиение ученика, который просил проводить урок на русском языке, и оскорбление. Она уже отбывает семь суток ареста за нападение на замдиректора школы, где учится ее дочь.
Согласно информации издания, суд установил вину Равшановой по административным статьям «оскорбление» и «умышленное причинение легкого телесного повреждения». Наказание было назначено за несколько правонарушений одновременно. «С учетом статьи 34 о применении административного взыскания за совершение нескольких правонарушений, наказание увеличено до 20 базовых расчетных величин», – говорится в сообщении.
Равшанова была доставлена в суд под конвоем из спецприемника.
Ранее Россия запросила у Узбекистана официальных разъяснений после появления в интернете видео с конфликтом между учительницей и русскоязычным учеником в одной из школ Ташкента.