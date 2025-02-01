TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана

TikTok удалил песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана

Tекст: Александра Юдина

TikTok удалил русофобскую песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») после обращения министерства культуры и информации Казахстана, передает ТАСС.

Кочетов сообщил, что ведомство направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

По состоянию на 27 января 2025 года администрация TikTok приняла меры по удалению противоправного контента.

В ответе Кочетова, предоставленном пресс-службой Минкульта на запрос агентства, уточняется, что песня или ее фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах.

Кочетов также отметил, что в число платформ, где были обнаружены материалы, входят TikTok, YouTube и ВКонтакте.

Всего было зафиксировано 12 случаев на TikTok, восемь случаев на YouTube и два случая на ВКонтакте. По всем выявленным материалам направлены уведомления в адреса администраций интернет-ресурсов и онлайн-платформ для принятия мер по устранению нарушений.

Ранее оскорбившую русскоязычную женщину блогершу из Казахстана Орманбаеву объявили в международный розыск. В январе полиция Алма-Ате задержала блогера-сатирика Темирлана Енсебека. Он разместил песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания розни. Хотя Енсебек не является автором, полиция ведет розыск настоящего композитора.