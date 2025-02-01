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    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    ВСУ вывозили награбленное имущество в Часовом Яре на броневиках
    ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Солдаты ВСУ не имеют представления ни о совести, ни о чести

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.

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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    1 февраля 2025, 11:51 • Новости дня

    TikTok удалил русофобскую песню после обращения властей Казахстана

    TikTok удалил песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана

    Tекст: Александра Юдина

    Социальная сеть TikTok удалилa песню с русофобским содержанием после жалобы властей Казахстана в связи с нецензурной бранью в адрес русских, сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.

    TikTok удалил русофобскую песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») после обращения министерства культуры и информации Казахстана, передает ТАСС.

    Кочетов сообщил, что ведомство направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

    По состоянию на 27 января 2025 года администрация TikTok приняла меры по удалению противоправного контента.

    В ответе Кочетова, предоставленном пресс-службой Минкульта на запрос агентства, уточняется, что песня или ее фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах.

    Кочетов также отметил, что в число платформ, где были обнаружены материалы, входят TikTok, YouTube и ВКонтакте.

    Всего было зафиксировано 12 случаев на TikTok, восемь случаев на YouTube и два случая на ВКонтакте. По всем выявленным материалам направлены уведомления в адреса администраций интернет-ресурсов и онлайн-платформ для принятия мер по устранению нарушений.

    Ранее оскорбившую русскоязычную женщину блогершу из Казахстана Орманбаеву объявили в международный розыск. В январе полиция Алма-Ате задержала блогера-сатирика Темирлана Енсебека. Он разместил песню «Йоу, орыстар» с признаками разжигания розни. Хотя Енсебек не является автором, полиция ведет розыск настоящего композитора.

    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

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    1 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре

    Российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра

    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали окруженную группировку Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что район еще не полностью зачищен от неприятеля.

    Как отметил Марочко, российские войска успешно ликвидировали группировку ВСУ, находившуюся в оперативном окружении в городе Часов Яр, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на успех операции, район Часова Яра остается так называемой серой зоной. «Этот район еще продолжает оставаться так называемой серой зоной, поскольку мы до конца его не зачистили», – отметил Марочко.

    Ранее эксперт сообщал, что около взвода военнослужащих ВСУ оказались в окружении в результате продвижения российских войск на данном участке фронта. 25 января Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили часть окруженных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

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    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    31 января 2025, 15:22 • Новости дня
    Синоптик пообещал возвращение зимы в европейскую часть России

    Шувалов: В центральной части России ожидается похолодание до минус 15 градусов

    Синоптик пообещал возвращение зимы в европейскую часть России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале февраля в центре европейской части России похолодает до минус 15 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По его словам, похолодание будет проходить в более мягком формате, передает ТАСС. В начале следующей недели в средней полосе России температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, к концу недели понизится до минус десяти, а к середине февраля достигнет минус 15 градусов. На юге и юго-западе Центрального федерального округа похолодание будет менее заметным.

    Шувалов уточнил, что в Тульской, Рязанской, Московской и Тверской областях ожидается более значительное снижение температуры. В то время как в Брянске, Калуге, Курске, Орле и Белгороде минимальные температуры достигнут минус восьми-десяти градусов. Он отметил, что в Липецкой и Воронежской областях возможно формирование снежного покрова до 12 см, в то время как на остальной территории средней полосы России снег может лечь высотой 5-7 см.

    Метеоролог также подчеркнул, что во второй половине февраля ожидается небольшое повышение температуры, но не настолько радикальное, как в конце января. Температура вновь приблизится к значениям минус один – минус шесть градусов. По предварительным прогнозам, март на европейской территории России будет выше нормы по температурным значениям, что может повлиять на общие климатические условия в регионе.

    Ранее сообщалось, что в январе в Москве температура превысила многолетнюю норму на 6,2 градуса, при этом осадков выпало три четверти от нормы, а снежного покрова не наблюдалось вовсе. Климатолог Николай Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков».

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    31 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Конституционный суд признал право на возмещение расходов на лечение вне ОМС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конституционный суд России вынес постановление, которое защищает право граждан на возмещение расходов на лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

    Согласно решению суда, гражданский кодекс не ограничивает права лиц, чье здоровье пострадало в результате платных медицинских услуг, на возмещение обоснованных расходов на лечение, передает ТАСС.

    «Признать пункт 1 статьи 1085 ГК Российской Федерации не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он не дает оснований для отказа в возмещении разумных и обоснованных расходов, понесенных на лечение лицом, которое могло получить лечение повреждения здоровья бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования, но избрало платное лечение, соответствующее клиническим рекомендациям, в случаях, когда иное повлекло (могло повлечь) для его здоровья неблагоприятные последствия», – говорится в постановлении суда.

    С жалобой в Конституционный суд обратился Роман Ромаданов, которому в одной из стоматологических клиник Владивостока сломали челюсть при удалении зуба. Ромаданов был госпитализирован в городскую больницу, где ему провели оперативное лечение с использованием металлических пластин, которые не были предусмотрены ОМС, и потому пациент оплатил их сам.

    На первом этапе районный суд взыскал с клиники, причинившей вред здоровью пациента, помимо других издержек, также расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Однако апелляционная инстанция отменила это решение в части требований о возмещении расходов на лечение, поддержав позицию о том, что пациент мог воспользоваться бесплатной медицинской помощью в рамках ОМС.

    Ранее в России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025–2027 годы.

    Ранее Министерство здравоохранения предложило изменить госгарантии бесплатной медицинской помощи, включив нормативы на посещение центров здоровья и проведение диспансеризации.

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    31 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Правительство начало ревизию всего танкерного флота России
    Правительство начало ревизию всего танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе.

    Правительство России по поручению президента Владимира Путина начало ревизию всего танкерного флота страны, передает ТАСС.

    По словам Савельева, кабмин намерен привести в порядок законодательную базу и определить возможность эксплуатации судов. Это необходимо для того, чтобы избежать повторения аварий, подобных той, что произошла в Керченском проливе с нефтетанкерами.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

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    31 января 2025, 21:19 • Новости дня
    Опубликован планируемый размер ежемесячных выплат матерям-героиням

    Минтруд подготовил законопроект о выплатах матерям-героиням

    Опубликован планируемый размер ежемесячных выплат матерям-героиням
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минтруд разработал законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты матерям-героиням в размере 72,4 тыс. рублей, аналогичные выплатам Героям труда.

    Согласно документу, женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать ежемесячно 72,4 тыс. рублей, передает ТАСС.В пресс-службе ведомства отметили, что новые выплаты будут аналогичны тем, которые уже предусмотрены для Героев труда.

    «В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина Минтруд разработал и вынес для общественного обсуждения проект федерального закона, который вводит ежемесячную выплату в размере 72,4 тыс. рублей для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Аналогичные выплаты установлены для Героев труда», – говорится в сообщении.

    В декабре президент России Владимир Путин заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».

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    31 января 2025, 22:04 • Новости дня
    Мигрантов предложили наказывать за плохое знание русского их детьми

    Минпросвещения предложило привлекать мигрантов к ответственности за незнание детьми русского языка

    Мигрантов предложили наказывать за плохое знание русского их детьми
    @ Артем Житенев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Минпросвещения предложило привлекать к ответственности мигрантов, чьи дети не сдали тест по русскому языку и не могут поступить в школу.

    Минпросвещения представило проект, согласно которому мигрантов, чьи дети не прошли тестирование по русскому языку и не поступили в школу, могут привлечь к административной ответственности, передает РИА «Новости». Как отмечается в документе, если иностранный гражданин не прошел тестирование и в течение месяца не проходит обучение по дополнительным программам по русскому языку, органы опеки и попечительства проведут обследование его жилищно-бытовых условий.

    По результатам такого обследования органы опеки и попечительства уведомят территориальные органы МВД и комиссии по делам несовершеннолетних. Это может привести к привлечению родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка.

    Кроме того, если ребенок сдал тест, но в процессе обучения у него проявляется недостаточное знание языка, его могут отправить на повторное тестирование. Образовательная организация будет обязана передать сведения о таких случаях в полицию, следует из проекта.

    Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал МВД активнее высылать из страны мигрантов-наркоманов.

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    31 января 2025, 15:48 • Новости дня
    В России представили оснащенные ИИ беспилотники-перехватчики

    В России представили беспилотники с ИИ для перехвата целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотные комплексы, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), могут автоматически обнаруживать и захватывать воздушные цели, сообщили в правительстве по итогам заседания под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.

    БПЛА-перехватчики были представлены на стратегической сессии в Военном инновационном технополисе «Эра», прошедшей под руководством Мантурова, передает ТАСС. Эти системы, оснащенные искусственным интеллектом, способны в автоматическом режиме обнаруживать и захватывать цели.

    «Участники стратегической сессии рассмотрели беспилотные авиационные системы для перехвата воздушных целей. Системы управления перехватчиков с искусственным интеллектом позволяют в автоматическом режиме обнаруживать и захватывать цели для дальнейшей их нейтрализации сеткой, специальной дробью или кинетическим поражением», – отметили в правительстве.

    Ранее российские умельцы разработали умный беспилотник «Молния» в гаражах, затем наладили его выпуск при государственной поддержке. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия улучшает оружие для спецоперации.

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    1 февраля 2025, 06:31 • Новости дня
    ВСУ вывозили награбленное имущество в Часовом Яре на броневиках
    ВСУ вывозили награбленное имущество в Часовом Яре на броневиках

    Tекст: Максим Попов

    Жители Часова Яра обвинили украинских военных в использовании турецких броневиков Kirpi для вывоза награбленного имущества, включая компьютеры и кофемашины.

    Как сообщает РИА «Новости», житель Часова Яра Павел Морковин заявил о том, что украинские военные вывозили награбленное имущество из магазина на турецких броневиках Kirpi. По словам Морковина, он стал свидетелем того, как восемь человек, находившихся в броневике, взломали его магазин и начали грузить компьютеры, кофемашины и другое оборудование.

    Морковин утверждает, что ВСУ использовали бронетехнику, предоставленную НАТО, для мародерства и личного обогащения. Он считает, что местные власти покрывали такие случаи мародерства.

    «Приезжаю на работу, и стоит броневичок Kirpi. И экипаж в нем 8 человек. Залезли с тыльной стороны в мой магазин, высадили там решетку. И грузят там компьютеры, кофемашины, все оборудование, которое в домашних условиях не пригодится», – рассказал Морковин.

    После инцидента он обратился на блокпост полиции, где составили протокол. Однако, по его словам, полицейские утверждали, что это были местные алкоголики. Морковин в своем заявлении саркастично отметил, что это были «местные алкоголики на броневике Kirpi с автоматами, похожие на военных».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра. Штурмовики начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

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    31 января 2025, 22:42 • Новости дня
    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине

    The Times: Европа запросила у США помощь для миротворческой миссии на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны запросили у США воздушную поддержку для возможной миротворческой миссии на Украине, включая помощь в противовоздушной обороне и разведке, сообщило The Times.

    Как сообщил источник издания в Британии, страны Евросоюза могут отправить на Украину миротворческие войска, однако для полноценного обеспечения миссии потребуется помощь в вопросах противовоздушной обороны и разведывательных технологий, что и стало причиной обращения к США, передает «Лента. Ру».

    «Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», – приводит издание слова источника.

    Отмечается, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину военного контингента численностью от 10 до 25 тыс. человек.

    До этого Politico сообщило, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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    1 февраля 2025, 07:07 • Новости дня
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле

    Дроны поразили склады и нефтехранилище в Измаиле Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    Атака беспилотников на Измаил Одесской области вызвала несколько взрывов, предположительно, повредив склады и хранилище нефтепродуктов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, первый взрыв произошел около 3.30 мск в районе бывшего консервного завода: «Утром был мощный прилет БПЛА. ... Первая очередь зашла, вероятно, вдоль реки примерно в 3.30. Был мощный взрыв в районе бывшего консервного завода...», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Позднее, около 4:20 мск, вторая волна российских беспилотников атаковала с порт со стороны. Удары в основном обрушились на первый погрузочный район порта. «По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО.

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    31 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Замглавы УВД по Восточному округу Москвы арестован по делу экс-главы «Фонбета»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской суд Москвы избрал меру пресечения заместителю главы УВД по Восточному округу Москвы Сергею Биволу в виде заключения под стражу.

    Бивол пробудет под арестом до 29 марта, передает ТАСС. По данным следствия, он был вовлечен в передачу взятки от Сергея Анохина, бывшего руководителя компании «Фонбет», к сотруднику ФСБ. За свои посреднические услуги Бивол получил 2 млн 500 тыс. рублей. Полицейский признал вину в содеянном.

    Следствие считает, что директор букмекерской компании хотел избежать представления доказательств оперативно-разыскной деятельности, связанных с хищением бюджетных средств, через передачу 60 млн рублей в виде взятки. Однако посредник и оперативный сотрудник ФСБ, которым предназначались деньги, участвовали в оперативном эксперименте, что привело к задержанию всех участников незаконной сделки.

    Ранее бывший генеральный директор букмекерской конторы «Фонбет» Сергей Анохин заявил, что признает вину по делу о взятке, а затем его поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы.

    Также в Московской области задержаны три человека, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки от Анохина, среди которых полицейский, адвокат и бывший сотрудник полиции.

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    1 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками

    Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран

    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.

    Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.

    Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».

    До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.


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    1 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

    СК сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области

    Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.

    По словам командира группировки «Север», когда российские войска зашли в Русское Поречное, при проверке подвалов на наличие противника они обнаружили тела мирных жителей. В первом подвале у мертвых мужчины и женщины зафиксировали проникающие ранения в грудь. Во втором подвале мотострелки нашли пять тел пожилых людей за 60 лет. При этом у всех погибших были простреляны лодыжки. Одному человеку выпустили три пули в затылок с близкого расстояния.

    «Голова у него практически уничтожена», –  подчеркнул Восток. В третьем подвале нашли двух мужчин с пулевыми ранениями, которых после смерти закидали гранатами.

    Как отметила патологоанатом Татьяна Балеевских, в конце января к судмедэкспертам из Русского Поречного поступили тела убитых жителей, передает ТАСС. Среди убитых были преимущественно люди пожилого возраста. У всех тел обнаружили признаки насильственной смерти: тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока.

    «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди»,  – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

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    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

    В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное. Преступления совершали боевики 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Среди жертв есть женщины и старики. Эксперты говорят, что донести Западу правду о действиях украинских военных будет непросто, но рано или поздно об истинном лице ВСУ узнают даже западные обыватели. Подробности

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    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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