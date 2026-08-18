Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.19 комментариев
В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от холеры
В подконтрольной Киеву части Харьковской области зафиксированы случаи заражения холерой со смертельным исходом из-за загрязнения водоемов стихийными захоронениями, сообщили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
В управлении внутренних дел военно-гражданской администрации региона сообщили о резком ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки в Купянском районе Харьковской области, передает ТАСС. Заболевание уже привело к летальным исходам среди гражданского населения в результате заражения холерой»
В этой части региона сохраняется высокая угроза дальнейшего распространения эпидемии. Основной причиной массового заражения стало критическое загрязнение водоносных горизонтов и грунтовых вод. Это произошло из-за стихийных массовых захоронений на территориях частных домов и садовых участков при отсутствии контроля со стороны специальных служб.
Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил об обнаружении массовых захоронений мирных жителей после отступления украинских войск.
В Купянском районе региона следователи нашли три могилы с телами убитых боевиками граждан.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил об опасности распространения бактериальной инфекции из-за засорения водоемов трупами солдат.