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Выехавшим за рубеж украинским пенсионерам решили перестать выплачивать пособия
Украинским пенсионерам, выехавшим за рубеж, решили перестать выплачивать социальные пособия, сообщили в силовых структурах.
«Пенсионный фонд Украины предупредил выехавших за рубеж пенсионеров, что в ближайшее время во многих странах могут прекратиться выплаты социальных пособий», – уточнил источник, передает РИА «Новости».
Официальной причиной такого решения называют отсутствие необходимых межгосударственных соглашений. Однако в действительности государство идет на этот шаг из-за тотального дефицита бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года многие украинские пенсионеры-переселенцы столкнулись с прекращением выплат.
Ранее Пенсионный фонд Украины отказался платить пенсии почти 300 тыс. внутренне перемещенных лиц из-за непрохождения физической идентификации.
В прошлом году Всемирный банк отметил падение реальных заработков наиболее уязвимых украинских домохозяйств более чем на 30%.