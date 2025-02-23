Американский летчик погиб в результате стрельбы на базе ВВС в США

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел ночью у одного из входов на базу в Альбукерке. Один военнослужащий погиб на месте, другой был госпитализирован с ранением руки и позднее выписан. Официальные лица подчеркнули, что инцидент не связан с террористической атакой или нападением «постороннего лица», передает Associated Press.

Представители ВВС отказались раскрывать личность погибшего и раненого, а также сообщить, задержан ли кто-либо по делу и продолжаются ли поиски подозреваемых. Не сообщается, «были ли стрелок или стрелки также летчиками».

На месте происшествия работают следователи ФБР в сотрудничестве с полицией Альбукерке. По его словам, полиция не ищет подозреваемых.

Напомним, это не первый подобный инцидент на военных базах США. Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент со стрельбой произошел, в частности, а базе ВВС США в Техасе.



