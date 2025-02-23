События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Американский летчик погиб в результате стрельбы на базе ВВС в США
На базе ВВС в Нью-Мексико произошла стрельба, один летчик погиб, второй получил ранение, сообщило Associated Press.
Инцидент произошел ночью у одного из входов на базу в Альбукерке. Один военнослужащий погиб на месте, другой был госпитализирован с ранением руки и позднее выписан. Официальные лица подчеркнули, что инцидент не связан с террористической атакой или нападением «постороннего лица», передает Associated Press.
Представители ВВС отказались раскрывать личность погибшего и раненого, а также сообщить, задержан ли кто-либо по делу и продолжаются ли поиски подозреваемых. Не сообщается, «были ли стрелок или стрелки также летчиками».
На месте происшествия работают следователи ФБР в сотрудничестве с полицией Альбукерке. По его словам, полиция не ищет подозреваемых.
Напомним, это не первый подобный инцидент на военных базах США. Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент со стрельбой произошел, в частности, а базе ВВС США в Техасе.