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США ввели санкции против граждан и фирм России и КНДР
Два гражданина и четыре фирмы России и КНДР попали под новые американские санкции, сообщил госдепартамент США, пояснив, что санкции введены под предлогом борьбы с киберпреступностью.
Госдеп объявил о введении санкций против гражданина России Гайка Асатряна и гражданина КНДР Сон Кум Хека, а также против российских компаний «Асатрян» и «Фортуна» и северокорейских фирм Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation, передает ТАСС.
По версии Госдепа, северокорейский гражданин якобы связан с хакерской группой Andariel и участвовал в незаконном найме IT-специалистов, а также в попытках взлома систем министерства финансов США. Отмечается, что россиянин и четыре компании, попавшие под санкции, якобы были причастны к найму IT-персонала с целью получения дохода для КНДР.
По заявлению минфина США, полученные средства могли использоваться для финансирования программ КНДР по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет. Попадание в санкционный список означает, что активы фигурантов в США, если таковые есть, будут заморожены, а американским компаниям и гражданам запрещено вести с ними бизнес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной новая администрация США продлила на год санкции против России, введенные Джо Байденом. Санкции затронули российских частных лиц и компании, которых американские власти считают связанными с киберпреступлениями и угрозами национальной безопасности США.